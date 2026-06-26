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JOGOS DO DIA

Copa: decisões na final da fase de grupos movimentam a sexta-feira

As seleções entram em campo com calculadoras na mão para definir quem avança rumo ao mata-mata

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 07:56:45 Editado em 25.06.2026, 10:26:54
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Copa: decisões na final da fase de grupos movimentam a sexta-feira
Autor Espanha enfrenta o Uruguai nesta sexta - Foto: Divulgação/FIFA

A emoção da Copa do Mundo de 2026 atinge o seu ápice com partidas simultâneas cruciais pela terceira e última rodada da fase de grupos. As seleções entram em campo com calculadoras na mão para definir quem avança rumo ao mata-mata e quem se despede do maior palco do futebol mundial.

📰 LEIA MAIS: Após dois meses de sumiço, Arboleda recebe perdão e volta aos treinos no São Paulo

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Confira os jogos do dia:

16h - Senegal x Iraque - Grupo I
16h - Noruega x França - Grupo I
21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H
21h - Uruguai x Espanha - Grupo H
00h (sexta para sábado) - Egito x Irã - Grupo G
00h (sexta para sábado) - Nova Zelândia x Bélgica - Grupo G

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