Copa: decisões na final da fase de grupos movimentam a sexta-feira

A emoção da Copa do Mundo de 2026 atinge o seu ápice com partidas simultâneas cruciais pela terceira e última rodada da fase de grupos. As seleções entram em campo com calculadoras na mão para definir quem avança rumo ao mata-mata e quem se despede do maior palco do futebol mundial.

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Confira os jogos do dia:

16h - Senegal x Iraque - Grupo I

16h - Noruega x França - Grupo I

21h - Cabo Verde x Arábia Saudita - Grupo H

21h - Uruguai x Espanha - Grupo H

00h (sexta para sábado) - Egito x Irã - Grupo G

00h (sexta para sábado) - Nova Zelândia x Bélgica - Grupo G

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