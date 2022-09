Copa Davis tem definidos os oito países para as finais de novembro

(via Agência Estado)

Austrália x Holanda, Croácia x Espanha, Itália x EUA e Alemanha x Canadá são os confrontos definidos para as quartas de final da Copa Davis, a serem realizadas em novembro. A última rodada da fase de grupos, neste domingo, teve como destaque a vitória de Carlos Alcaraz, primeiro do ranking mundial, que garantiu a Espanha entre os oito classificados.

A fase final, que será disputada de 22 a 27 de novembro, em Málaga, na Espanha, já tem data e duelos definidos pela Federação Internacional. Dia 22 de novembro jogam Austrália e Holanda; dia 23 será a vez de Croácia x Espanha, enquanto Itália e EUA se enfrentam no dia 24. A última disputa, dia 25, vai reunir Alemanha x Canadá. As semifinais serão no dia 25 e 26. A final está prevista para dia 27.

Confira os resultados deste domingo:

Grupo A - Bolonha (Itália)

Itália 2 x 1 Suécia

Matteo Berrettini (ITA) bateu Elias Ymer (SUE), com duplo 6/4; Mikael Ymer (SUE) venceu Jannik Sinner (ITA), com 6/4, 3/6 e 6/3; e Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) derrotaram Andre Goransson/Elias Ymer (SUE), por 7/6(7/1) e 6/2.

Grupo B - Valência (Espanha)

Espanha 3 x 0 Coreia do Sul

Roberto Bautista (ESP) superou Seong Chan Hong (COR), por 6/1 e 6/3; Carlos Alcaraz (ESP) passou por Soonwoo Kwon (COR), com 6/4 e 7/6 (7/1) e Marcel Granollers/Pedro Martinez (ESP) eliminaram Ji Sung Nam/Min-kyu Song (COR), com 7/5, 3/6 e 6/1.

Grupo C - Hamburgo (Alemanha)

Alemanha 2 x 1 Austrália

Jan-Lennard Struff (ALE) venceu Max Purcell (AUS), por 6/1 e 7/5; Thanasi Kokkinakis (AUS) derrotou Oscar Otte (ALE), por 7/6 (8/6) e 6/1; e Kevin Krawietz/Tim Puetz (ALE) ganharam de Matthew Ebden/Max Purcell (AUS), com um duplo 6/4.

Grupo D - Glasgow (Escócia)

Grã-Bretanha 2 x 1 Casaquistão

Andy Murray (GBR) derrotou Dmitry Popko (CAS), por 6/4 e 6/3; Alexander Bublik (CAS) bateu Cameron Norrie (GBR), por 6/4 e 6/3; e Joe Salisbury/Neal Skupski (GBR) venceram Alexander Bublik/Aleksandr Nedovyesov (CAS), por 7/6 (7/2), 6/7 (7/9) e 7/6 (7/4).