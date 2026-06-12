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COPA DO MUNDO

Copa 2026 terá confrontos dos grupos B e D nesta sexta-feira

Canadá enfrenta Bósnia Herzegovina; EUA encaram Paraguai

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 10:22:26 Editado em 12.06.2026, 10:23:02
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Copa 2026 terá confrontos dos grupos B e D nesta sexta-feira
Autor Jogadores do Canadá - Foto: Reprodução/Instagram

Começa nesta sexta-feira (12) a primeira rodada dos grupos B e D da Copa do Mundo de 2026. O primeiro dos dois confrontos agendados são Canadá contra Bósnia e Herzegovina, às 16h; e Estados Unidos e Paraguai, às 22h.

-leia mais: De virada, Coreia do Sul bate Tchéquia por 2 a 1 na Copa 2026

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A partida pelo Grupo B, entre as seleções canadense e a Bósnia, será no Toronto Stadium. Completam o grupo as equipes do Catar e da Suíça, que se enfrentarão no sábado (13), às 16h, na cidade de São Francisco (EUA).

Já a partida inaugural do Grupo D, hoje, será entre EUA e Paraguai, no Los Angeles Stadium. Austrália e Turquia completam o grupo, mas só se enfrentarão na madrugada entre sábado e domingo (14), à 1h, em Vancouver.

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Grupo B

Das quatro equipes que compõem o Grupo B, o Canadá carrega a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A expectativa é que apresente um estilo de jogo vertical e rápido.

Sua adversária, a Bósnia, tem um estilo de jogo mais físico, perigoso em bolas longas e disputas aéreas.

Grupo D

No Grupo D, os EUA também têm a vantagem de jogar em casa, diante de sua torcida. A equipe costuma apresentar um jogo dinâmico e de transições rápidas executadas por um meio de campo criativo.

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Do Paraguai, espera-se um esquema tático defensivo que apostará nos contra-ataques, explorando erros do adversário.


Com informações de Agência Brasil

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