Copa 2026: onde assistir Iraque x Noruega ao vivo nesta terça-feira (16)

Iraque e Noruega se enfrentam na noite desta terça-feira (16), a partir das 19h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, localizado em Foxborough (EUA). O confronto marca a 1ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026.

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A seleção do Iraque retorna ao principal torneio de futebol do planeta depois de um hiato de quatro décadas e busca cravar seu nome na história. Tendo garantido sua vaga através da repescagem intercontinental após derrotar a Bolívia pelo placar de 2 a 1, a equipe asiática quer usar esta rodada inicial para chocar o adversário da Europa, tendo no centroavante Aymen Hussein a sua principal arma técnica.

Por outro lado, a Noruega busca dar o pontapé inicial com o pé direito para consolidar sua boa fase atual. Afastada da competição há 28 anos, a seleção europeia chega embalada com um aproveitamento de 100% nas Eliminatórias e deposita suas fichas na criatividade de Ødegaard combinada ao faro de gol do artilheiro Haaland.

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