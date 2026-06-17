Copa 2026: onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo nesta quarta-feira (17)

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h00 (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA). O confronto é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026 e desponta como um dos jogos mais aguardados dessa fase, prometendo bastante equilíbrio técnico.

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A Inglaterra faz sua estreia no mundial com uma seleção renovada e intensa, buscando transformar seu potencial em resultados e confirmar seu status de favorita dentro do grupo. No retrospecto geral do confronto, os ingleses somam vantagem com 6 vitórias em 11 partidas disputadas contra o adversário, além de terem conquistado dois triunfos e um empate nos últimos três encontros entre as equipes.

A Croácia aposta mais uma vez na experiência de sua vitoriosa geração para surpreender no cenário mundial, utilizando as críticas como motivação e se apoiando no seu histórico de sucesso em Copas. No duelo mais importante já realizado entre os times, válido pela semifinal da Copa de 2018, os croatas levaram a melhor ao vencerem na prorrogação pelo placar de 2 a 1, acumulando no histórico total 3 triunfos e 2 empates contra a Inglaterra.

Onde assistir

SBT, SporTV, Globo, Cazé TV e N Sports.

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Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Reece James, Marc Guehi, Stones, O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham (Morgan Rogers); Bukayo Saka (Noni Madueke), Gordon (Marcus Rashford) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, e Josko Gvardiol; Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic e Perisic; Andrej Kramaric, Petar Sucic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.