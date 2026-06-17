Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
JOGAÇO

Copa 2026: onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo nesta quarta-feira (17)

O confronto acontece em Arlington (EUA) e é válido como um dos jogos mais aguardados da primeira rodada

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 16:37:24 Editado em 17.06.2026, 16:37:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Copa 2026: onde assistir Inglaterra x Croácia ao vivo nesta quarta-feira (17)
Autor O confronto é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução/Instagram @lukamodric10

Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h00 (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA). O confronto é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026 e desponta como um dos jogos mais aguardados dessa fase, prometendo bastante equilíbrio técnico.

📰 LEIA MAIS: Agenda: veja quais países duelam nesta quarta pela Copa 2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Inglaterra faz sua estreia no mundial com uma seleção renovada e intensa, buscando transformar seu potencial em resultados e confirmar seu status de favorita dentro do grupo. No retrospecto geral do confronto, os ingleses somam vantagem com 6 vitórias em 11 partidas disputadas contra o adversário, além de terem conquistado dois triunfos e um empate nos últimos três encontros entre as equipes.

A Croácia aposta mais uma vez na experiência de sua vitoriosa geração para surpreender no cenário mundial, utilizando as críticas como motivação e se apoiando no seu histórico de sucesso em Copas. No duelo mais importante já realizado entre os times, válido pela semifinal da Copa de 2018, os croatas levaram a melhor ao vencerem na prorrogação pelo placar de 2 a 1, acumulando no histórico total 3 triunfos e 2 empates contra a Inglaterra.

Onde assistir

SBT, SporTV, Globo, Cazé TV e N Sports.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Prováveis escalações

Inglaterra: Pickford; Reece James, Marc Guehi, Stones, O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham (Morgan Rogers); Bukayo Saka (Noni Madueke), Gordon (Marcus Rashford) e Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic, e Josko Gvardiol; Stanisic, Luka Modric, Mateo Kovacic e Perisic; Andrej Kramaric, Petar Sucic; Ante Budimir. Técnico: Zlatko Dalic.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa 2026 Copa do Mundo Copa do Mundo 2026 Croácia esportes ao vivo Futebol Inglaterra inglaterra x croácia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV