Copa 2026 define últimos classificados para as quartas de final nesta terça-feira
Com duelos à tarde e à noite, rodada define os rumos da fase decisiva do torneio
Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 07:30:03 Editado em 06.07.2026, 10:48:43
Foto: Divulgação/Fifa
A fase de oitavas de final da Copa do Mundo chega ao fim nesta terça-feira (07) com a definição dos últimos classificados para as quartas de final do torneio. Dois confrontos decisivos movimentam a rodada e prometem agitar as torcidas ao redor do planeta.
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Os jogos começam logo no início da tarde, com o duelo entre Argentina e Egito marcado para as 13h.
Mais tarde, a partir das 17h, é a vez de Suíça e Colômbia entrarem em campo para disputar a última vaga restante na próxima etapa da competição mundial.