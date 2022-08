Coordenador de base da seleção, Branco vê Santos x Palmeiras no sub-14 com Lisca

(via Agência Estado)

Acostumado a revelar jovens talentos para o futebol nacional, o Santos recebeu ilustre visita nesta segunda-feira. O ex-lateral-esquerdo branco, coordenador das categorias de base da seleção brasileira, visitou o CT Rei Pelé para acompanhar os meninos do Santos no clássico com o Palmeiras, pela Paulista Cup.

Branco foi acompanhado pelo técnico Lisca e ainda se encontrou com o presidente santista, Andrés Rueda. Apesar de o jogo ser em Santos, o coordenador aproveitou para também ver meninos palmeirenses, já que o time da capital também é forte na base.

Dirigente e treinador viram um empate sem gols, com o Santos levando a melhor nas penalidades. Mesmo assim, sobraram elogios para o clube da Biaxada. "O Santos FC é uma grife do futebol brasileiro em formação, e é sempre um prazer estar aqui. Estivemos hoje acompanhando a geração 2008, do sub-14, pois ano que vem teremos o Sul-americano sub-15", disse Branco.

Andres Rueda recebeu Branco em sua sala e falou de todas as safras do Santos para um futuro próximo da seleção brasileira. O Santos costuma subir seus jovens talentos ainda muito novos. No time profissional, por exemplo, Lucas Pires, Lucas Barbosa, Ângelo, Rwan Seco, Diógenes e Weslley Patati são todos formados na base.

"Para nós é sempre um grande prazer visitar os clubes. Tive a honra de conhecer o presidente Andres Rueda. Uma pessoa espetacular, pé no chão, inteligente e grande gestor, que está ajudando muito o Santos FC", completou o ex-lateral tetracampeão do mundo nos Estados Unidos em 1994.