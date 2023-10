Convocado de última hora, Adryelson se apresenta à seleção: 'Momento incrível'

Convocado de última hora pelo técnico Fernando Diniz, na noite de sábado, o zagueiro Adryelson já está com a seleção brasileira, em Montevidéu. O jogador do Botafogo se apresentou diretamente no local de treino, em preparação para a partida com o Uruguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"É um momento incrível, só tenho agradecer a Deus pela oportunidade, e a comissão pela confiança, todo estafe. Vim para ajudar, vim para entregar o máximo e ajudar no que for possível meus companheiros e o técnico", comentou o jogador.

Adryelson foi chamado de última hora para substituir o zagueiro Nino. O jogador do Fluminense se machucou no treino de sábado e acabou sendo desconvocado. Ele sofreu uma entorse leve no joelho esquerdo e voltará ao Rio de Janeiro na segunda-feira, véspera do jogo contra os uruguaios.

O zagueiro do Botafogo é o sexto jogador chamado de última hora por Diniz, em razão de seguidos problemas físicos no elenco convocado para esta Data Fifa. Para a zaga, Diniz ainda tem a sua disposição Marquinhos, Gabriel Magalhães e Bremer.

Trata-se da primeira convocação do zagueiro do Botafogo em sua carreira. Adryelson tem 25 anos, foi revelado pelo Sport e defende o time carioca desde o ano passado. O Botafogo é o seu terceiro time da carreira. Entre as duas equipes brasileiras, ele teve breve passagem pelo Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.