Convocação da seleção terá shows de Ludmilla, Samuel Rosa e lançamento de carro da VW

A seleção brasileira conhecerá nesta segunda-feira, 18, os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A cerimônia será realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, em um evento de grande porte preparado pela CBF, com apresentações musicais, ativações comerciais e participação de veículos internacionais.

Segundo a apuração da ESPN, a entidade espera receber mais de mil convidados na cerimônia, prevista para começar às 17h (de Brasília). A abertura deve contar com um pronunciamento do presidente da CBF, Samir Xaud, seguido por conteúdos institucionais e ações ligadas aos patrocinadores.

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A programação também terá espaço para a música. Ludmilla, João Gomes, Samuel Rosa e Veigh devem subir ao palco para apresentar "Bate no Peito", faixa produzida por Papatinho escolhida para acompanhar a campanha da Seleção na Copa do Mundo. A canção ainda reúne participação de Zeca Pagodinho, embora o cantor não esteja previsto no evento.

De acordo com a ESPN, o regulamento da Fifa permite que seleções adotem uma música oficial para utilização em momentos como a entrada das equipes nos estádios durante o Mundial.

A divulgação da lista de Ancelotti está programada para acontecer por volta das 17h40, enquanto a entrevista coletiva do treinador deve começar cerca de 20 minutos depois.

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Outro ponto previsto na programação envolve uma ação promocional com a Volkswagen, nova patrocinadora da seleção. Após a convocação, Carlo Ancelotti deixará o Museu do Amanhã em um veículo da montadora rumo ao prédio da Bolsa de Valores do Rio. Na sequência, embarcará de helicóptero com destino aos estúdios da TV Globo, no Jardim Botânico, onde participará do Jornal Nacional.

A expectativa em torno da convocação definitiva para o Mundial mobiliza a imprensa nacional e internacional. Segundo a CBF, jornalistas de diversos países estarão presentes no evento, entre eles representantes de nações como Argentina, Inglaterra, Espanha, El Salvador e Bangladesh. O Estadão vai acompanhar a convocação em tempo real no site e transmiti-la ao vivo em seu canal do YouTube.