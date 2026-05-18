Convocação da seleção para a Copa do Mundo: veja horário e onde assistir

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anuncia nesta segunda-feira (18), às 17h, a lista oficial dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo sportv. A divulgação dos nomes escolhidos pelo treinador está prevista para começar especificamente às 17h40, durante uma solenidade organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que contará com a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores para celebrar a história da equipe no torneio.

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Os atletas que defenderão o Brasil no Mundial serão selecionados a partir de uma lista preliminar de 55 nomes enviada à Fifa na semana passada. Entre as principais informações de bastidores sobre a relação, destaca-se a inclusão do atacante Neymar entre os pré-convocados, enquanto o jovem Estêvão ficou fora da disputa definitiva em razão de uma lesão.

Após o anúncio oficial, os jogadores convocados deverão se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis, onde darão início ao período de treinamentos. A agenda em território nacional se estenderá até o dia 31 de maio, data em que a seleção brasileira enfrentará o Panamá em um amistoso de despedida programado para o Maracanã.

No dia seguinte ao confronto, a delegação embarcará para os Estados Unidos para dar continuidade aos preparativos em solo americano. A equipe fará um último teste preparatório contra o Egito, no dia 6 de junho, no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland. A estreia oficial do Brasil na Copa do Mundo está marcada para o dia 13 de junho, contra a seleção do Marrocos, em Nova Jersey.

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