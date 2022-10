Contra o Flu, Fagner vai passar Rivellino e virar Top 10 em lista do Corinthians

(via Agência Estado)

Quando pisar no gramado para enfrentar o Fluminense nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral Fagner vai estar escrevendo um capítulo especial na sua relação com o Corinthians. O atleta vai completar 475 jogos pelo clube e entrar na lista dos dez jogadores que mais vestiram a camisa corintiana. De quebra, deixa para trás o consagrado Roberto Rivellino (474 partidas).

Quem lidera essa relação é um outro lateral que também fez história no Parque São Jorge. A diferença, é que ele construiu sua trajetória atuando pelo lado esquerdo. Wladimir, um dos líderes da democracia corintiana, tem 806 duelos pelo time alvinegro.

O dono do segundo posto nesta lista é o goleiro Cássio. Com 623 partidas, o atleta é um dos jogadores mais vencedores no Corinthians e pilar do atual elenco do técnico Vitor Pereira.

Em meio à importante marca com a camisa do clube, Fagner sabe que o confronto com os cariocas na Neo Química é um jogo importante para o clube cumprir a tarefa de pavimentar uma vaga direta à Libertadores do ano que vem.

Na classificação, dois pontos separam os paulistas (57) dos cariocas (55). Um triunfo diante de sua torcida vai ser importante para manter o embalo do Corinthians após a vitória do final de semana sobre o Santos.