Contra o CSA, Vasco empata a 3ª seguida e se distancia do G-4 da Série B

Da Redação

O Vasco perdeu mais uma oportunidade de se aproximar do G-4 - a zona de acesso à primeira divisão - da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, visitou o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), e empatou por 2 a 2 pela 13ª rodada. Após sair na frente logo no começo, os cariocas sofreram a virada, mas conseguiram evitar a derrota no segundo tempo.

continua após publicidade .

Apesar de não perder há cinco jogos, o Vasco acumula três empates seguidos. Já tinha ficado no zero com o Coritiba e depois empatou por 1 a 1 com o Náutico, dois concorrentes diretos ao acesso. Com 19 pontos, ocupa a oitava colocação, mas terminará a rodada em nono. O CSA chegou a 15 pontos, em 12.º lugar.

A noite poderia ter sido perfeita com uma vitória, mas não deixou de ser especial para dois jogadores. Aniversariante, Marquinhos Gabriel completou 31 anos marcando o primeiro gol do Vasco. Do lado alagoano, Ernandes, anunciado nesta semana, fez sua estreia marcando o gol da virada.

continua após publicidade .

Com o campo encharcado e com diversas poças por conta da chuva, a qualidade técnica da partida sofreu e o Vasco foi quem mais rápido entendeu isso. Em vez de passes curtos e arrancadas, o time vascaíno explorou lançamentos e chutes de fora da área. Foi assim que a jogada do gol foi construída.

Cano foi acionado e, aproveitando a queda do marcador, chutou muito forte de longe. O goleiro Lucas Frigeri, titular nesta partida por conta da suspensão de Thiago Rodrigues, não conseguiu defender. No rebote, Gabriel Pec já tinha passado da linha da bola, mas conseguiu tocar para Marquinhos Gabriel, que só completou para abrir o placar aos quatro minutos.

Com a vantagem, o Vasco demonstrou mais segurança, mas não conseguiu encaixar outras jogadas perigosas. Na metade final, o Vasco recuou demais e o CSA passou a criar chances em velocidade. A primeira chance veio com Renato Cajá, que quase marcou gol olímpico.

continua após publicidade .

Depois, o empate saiu com Gabriel, aos 28 minutos. Acionado nas costas da defesa vascaína, ele invadiu a área e, com muita tranquilidade, tocou por cima de Vanderlei. O time alagoano ainda teve outras finalizações e terminou o primeiro tempo melhor em campo.

Na volta do intervalo, o cenário continuou igual, com o meio-campo do Vasco sem criação. O CSA aproveitou a bola parada e virou o placar, aos sete minutos, de maneira parecida com que sofreu o primeiro gol. Após cobrança de falta forte de Silas, o goleiro vascaíno não conseguiu defender completamente. No rebote dentro da área, Ernandes chutou de primeira e marcou.

Quando conseguiu voltar ao ataque, o Vasco deixou o placar novamente igual. Aos 27 minutos, Zeca fez excelente cruzamento para Daniel Amorim, que saiu do banco para testar firme e fazer seu segundo gol com a camisa cruzmaltina. Apesar de o CSA ter recuado com as saídas de Gabriel e Renato Cajá, o Vasco não conseguiu o terceiro gol.

continua após publicidade .

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 21h, pela 14.ª rodada. O CSA joga mais uma vez em casa, no Rei Pelé, diante do Vitória. O Vasco também atua como mandante diante do Guarani, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 21 horas, em partida que marcará a estreia do técnico Lisca, anunciado nesta semana como substituto de Marcelo Cabo.

FICHA TÉCNICA:

continua após publicidade .

CSA 2 x 2 VASCO

CSA - Lucas Frigeri; Yuri, Lucão, Matheus Felipe e Ernandes; Geovane, Silas (Reinaldo), Gabriel (Ewerthon), Renato Cajá (Dudu Beberibe) e Bruno Mota; Dellatorre (Yago). Técnico: Ney Franco.

VASCO - Vanderlei; Zeca, Ernando, Leandro Cástan e Riquelme (Léo Jabá); Bruno Gomes (Juninho), Galarza, MT e Marquinhos Gabriel (Daniel Amorim); Gabriel Pec (Morato) e GermÁn Cano. Técnico: Alexandre Gomes (interino).

continua após publicidade .

GOLS - Marquinhos Gabriel, aos 4, e Gabriel, aos 28 minutos do primeiro tempo. Ernandes, aos 7, e Daniel Amorim, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Silas (CSA); Germán Cano, Bruno Gomes e MT (Vasco).

ÁRBITRO - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).