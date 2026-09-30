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Consórcio de Alexandre Pato adquire 70% de clube da quarta divisão inglesa

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
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Longe dos gramados, Alexandre Pato se mantém ativo nos negócios do futebol. O ex-atacante lidera a Sports Alpha Capital, consórcio que concluiu a compra de 70% das ações da Northampton Town Ventures Limited, empresa que detém a participação majoritária do Northampton Town, equipe da quarta divisão inglesa. O brasileiro ainda deverá ter algum cargo como diretor.

O ex-jogador de Milan e São Paulo anunciou com entusiasmo em suas redes a aquisição. "Um dia muito emocionante, pois anunciamos oficialmente a nossa aquisição do @officiallyntfc. Um momento verdadeiramente único, que marca um capítulo histórico para o futebol. Couro novo. A mesma alma", escreveu Pato.

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O clube informou em nota que inicia esse novo capítulo sem dívidas. Além disso, comunica que os atuais proprietários, David Bower, Nigel Le Quesne e Kelvin Thomas, terão uma participação conjunta de 30% na empresa.

Sócios-fundadores da Sports Alpha Capital, Joao Xavier e Tim Chamberlain demonstram, em nota, alegria na conclusão da compra.

"Estamos muito satisfeitos por ter concluído nosso investimento no Northampton Town Football Club e extremamente orgulhosos de assumir a gestão de um clube com uma história tão rica, uma torcida apaixonada e um papel importante em sua comunidade."

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Os dois ainda falam sobre o futuro do clube inglês.

"Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade e a compreensão do que o clube representa para as pessoas de Northampton e Northamptonshire", concluem.

Na última temporada, o Northampton encerrou o campeonato na última colocação e acabou rebaixado para a League Two, quarta e última divisão profissional da federação. Agora, o clube está na 22ª posição, com setes partidas disputadas e apenas uma vitória.

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O Northampton ainda conta com uma equipe profissional feminina, presente também na quarta divisão inglesa.

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