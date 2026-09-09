Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Conselho do São Paulo decide nesta quarta-feira se expulsará Casares do clube

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Conselho Deliberativo do São Paulo realizará nesta quarta-feira, 9, uma votação que irá decidir pela expulsão do ex-presidente Júlio Casares do quadro associativo do clube paulista.

A medida foi recomendada pela Comissão de Ética da equipe, de maneira unânime, no final do mês de agosto. O relatório da instituição também sugere que Casares faça o ressarcimento dos cofres do time do Morumbi de todo o valor que foi comprovadamente utilizado de forma particular.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A reunião na sede do São Paulo terá início às 19h (de Brasília), presencialmente e online, para analisar a recomendação. Depois, a votação começa às 22h, com duração até às 17h da próxima quinta, 10.

Júlio Casares é acusado de gestão temerária no tempo em que esteve na presidência, entre 2021 e janeiro de 2026. Ele deixou o cargo por renúncia, mas já estava afastado após o Conselho Deliberativo aprovar seu impeachment. O processo ainda requeria uma assembleia de sócios, que não foi necessária. A acusação tem como base o artigo 34 do estatuto social são-paulino.

O valor de ressarcimento é definido pelo departamento financeiro do time paulista e ainda será validado pelo Conselho Fiscal. A Comissão de Ética considerou R$ 7 milhões em saques feitos por Casares, quantia que é alvo de investigação de uma Força-Tarefa da Polícia Civil e Ministério Público. Ele aponta que os valores foram gastos com despesas do futebol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O uso do cartão corporativo chegou em cerca de R$ 1 milhão, onde somente pouco mais da metade foi reembolsada para o clube. A ação se enquadra no artigo 11 do estatuto, que fala sobre "dano ou prejuízo material".

Júlio não esteve presente na reunião da Comissão de Ética, situação em que poderia apresentar sua defesa. De acordo com representantes do ex-dirigente, ele sofre um "processo de exceção" e teve o direito de defesa "cerceado" por não conseguir documentos necessários para constituir sua representação.

A Comissão de Ética é composta por Luiz Augusto Lia Braga, Mario Celso da Silva Braga, Milton José Neves Júnior, José Edgard Galvão Machado e Fábio Cesar de Souza Azambuja.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Casares conselho Futebol São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV