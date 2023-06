Conor McGregor causa polêmica ao agredir mascote do Miami Heat

O lutador de MMA, Conor McGregor, está novamente no centro das atenções, mas desta vez não foi por uma luta no octógono. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra McGregor desferindo socos no mascote do Miami Heat. O incidente ocorreu durante uma pausa na partida.

continua após publicidade

Em um momento inesperado, McGregor lança um soco certeiro no mascote, que cai no chão, surpreendendo a todos ao redor.

Assista o ocorrido no vídeo abaixo:

continua após publicidade

Com informações do UOL

Siga o TNOnline no Google News