Conmebol promete premio de R$ 25,5 milhões ao Fla em caso de título no Mundial

O Flamengo ganhou um incentivo a mais na tentativa de conquistar o Mundial de clubes que vai ser disputado a partir de fevereiro no Marrocos. Nesta segunda-feira, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, prometeu um prêmio de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 25,5 milhões) ao representante sul-americano em caso de título.

A intenção do dirigente com essa iniciativa é aumentar ainda mais o interesse e o investimento dos clubes para arrebatar a competição. "A América do Sul quer mais glórias esportivas", afirmou. No ano passado, o clube carioca embolsou perto de R$ 125 milhões ao vencer a Libertadores diante do Athletico-PR.

A estreia do Flamengo no Mundial está marcada para o dia 7 de fevereiro. A equipe rubro-negra enfrenta o vencedor do duelo entre Al Hilal e Wydad Casablanca. No clube, a conquista do torneio é encarada como prioridade.

De acordo com o planejamento da comissão técnica, o técnico Vítor Pereira vai usar os duelos do Campeonato Carioca como teste para ajustar a equipe e dar um maior ritmo de competição aos atletas.

Neste domingo, os titulares entraram em campo pela primeira vez na temporada 2023 e o resultado agradou: 4 a 1 sobre a Portuguesa com destaque para as atuações de Gabriel e Pedro.

Antes da disputa do Mundial, o Flamengo tem uma outra final pela frente. O time decide com o Palmeiras o título da Supercopa do Brasil. A partida está marcada para o dia 28 de janeiro em Brasília.