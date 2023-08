Conmebol esclarece confusão e, oficialmente, mantém a suspensão de três jogos a Marcelo

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

A Conmebol precisou emitir um comunicado oficial no começo da noite desta terça-feira para esclarecer que manteve a suspensão de três jogos ao lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, na Copa Libertadores. A videoconferência do jogador para se explicar à entidade era para "possível" redução da pena a dois jogos. Mas a entidade optou por manter a pena inicial.

Marcelo pegou três jogos de suspensão pela entrada dura em Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, nas oitavas de final. Apesar de o lance ter sido sem intenção, o brasileiro acabou fraturando a perna do rival do Argentinos Juniors, que passou por cirurgia na segunda-feira e ficará afastado por no mínimo 10 meses.

O Fluminense entrou com apelação para a redução da pena e confiava em resultado positivo. O perdão do jogador argentino a Marcelo era usado como prova de que não houve a intenção. Com a redução, Marcelo poderia jogar na volta contra o Olímpia, dia 31, caso se recuperasse de lesar muscular.

Mas a notícia do início da noite acabou não sendo positiva, como o clube dava como certo pela tarde. ""A Comissão de apelações da Conmebol resolve rechaçar a solicitação do efeito suspensivo solicitado pelo senhor Marcelo Vieira da Silva Junior no dia 16 de agosto de 2023", informou a Conmebol.

A entidade sul-americana informou que também rechaçou a solicitação de nulidade da decisão da pena e o recurso de apelação. "A Conmebol confirma a decisão ditada pela Comissão Disciplinar do dia 10 de agosto de 2023." Mas disse que cabe recurso diante da Corte Arbitral dos Esportes (CAS) depois de 21 dias corridos após a notificação.