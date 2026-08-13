Conmebol e Federação Colombiana de Futebol doam R$ 5,18 milhões para recontrução da Colômbia

Sob a chancela que o futebol vai além das quatro linhas e muda vidas, Conmebol e Federação Colombiana de Futebol (FCF) fizeram uma parceria e anunciaram, nesta quinta-feira, uma doação de US$ 1 milhão (Aproximadamente R$ 5,18 milhões) para auxiliar na reconstrução das áreas atingidas na Colômbia por forte terremoto de magnitude 7,4 no começo da semana que além da destruição, deixou dezenas de mortos.

"A Conmebol e a Federação Colombiana de Futebol (FCF) unem forças para apoiar o povo colombiano após o forte terremoto que atingiu o país. A doação de US$ 1.000.000 será destinada aos esforços de reconstrução e canalizada por meio da campanha "Colombia, un solo corazón" (Colômbia, um só coração), liderada pela Primeira-Dama da República da Colômbia, Ana Lucía Pineda", anunciou a Conmebol em nota oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A entidade já havia anunciado o adiamento dos jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana agendados para o país nesta semana, e o foco agora é no resgate das vítimas ainda soterradas ou desaparecidas e na reconstrução das moradias.

"Em momentos de dor e adversidade, a família do futebol sul-americano reafirma seu compromisso e estende a mão em solidariedade ao povo colombiano, solidarizando-se com as famílias e comunidades afetadas por essa emergência", continuou a entidade.

"Além disso, ambas as instituições conclamam a comunidade esportiva internacional, os clubes, os parceiros estratégicos e os torcedores a continuarem apoiando as campanhas de arrecadação de fundos e de suprimentos de ajuda lançadas para enfrentar essa emergência", concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Natural de Chocó, uma das regiões atingidas, John Arias, meia colombiano do Palmeiras, já havia enviado dois aviões com suprimentos médicos e mantimentos para ajudar seus compatriotas e vem fazendo forte campanha para arrecadação de donativos. Carlos Cuesta, do Vasco, faz ação semelhante e também já fez doação. S