Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; Fluminense abre fase e Corinthians fecha
A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores. O Fluminense será o primeiro brasileiro a entrar em campo na fase mata-mata ao enfrentar o Independiente Rivadavia, uma das surpresas da competição, no dia 11 de agosto.
O Tricolor inicia sua caminhada nas oitavas às 19h, no Maracanã, enquanto o duelo de volta acontece uma semana depois, em 18 de agosto, na Argentina. No mesmo dia, também entram em campo Estudiantes e Universidad Católica, além de Tolima e Independiente del Valle.
No dia 12 de agosto será a vez do Palmeiras, que reencontrará o Cerro Porteño, adversário que já enfrentou na fase de grupos. A partida está marcada para as 19h. Mais tarde, às 21h30, os holofotes estarão voltados para o clássico brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, um dos confrontos mais aguardados das oitavas.
A rodada de ida será encerrada em 13 de agosto. O Mirassol recebe a LDU às 19h, em local ainda indefinido, já que a partida não poderá ser disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Na sequência, o Corinthians visita o Rosario Central, às 21h30, em Rosario.
Os jogos de volta acontecerão entre os dias 18 e 20 de agosto, mantendo a mesma ordem dos confrontos de ida.
Jogos de ida
11 de agosto
19h - Fluminense x Independiente Rivadavia
21h30 - Estudiantes x Universidad Católica
21h30 - Tolima x Independiente del Valle
12 de agosto
19h - Platense x Coquimbo Unido
19h - Palmeiras x Cerro Porteño
21h30 - Cruzeiro x Flamengo
13 de agosto
19h - Mirassol x LDU (local ainda não definido)
21h30 - Rosario Central x Corinthians
Jogos de volta
18 de agosto
19h - Independiente Rivadavia x Fluminense
21h30 - Universidad Católica x Estudiantes
21h30 - Independiente del Valle x Tolima
19 de agosto
19h - Coquimbo Unido x Platense
19h - Cerro Porteño x Palmeiras
21h30 - Flamengo x Cruzeiro
20 de agosto
19h - LDU x Mirassol
21h30 - Corinthians x Rosario Central