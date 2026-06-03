Conmebol divulga tabela das oitavas da Libertadores; Fluminense abre fase e Corinthians fecha

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a tabela detalhada das oitavas de final da Copa Libertadores. O Fluminense será o primeiro brasileiro a entrar em campo na fase mata-mata ao enfrentar o Independiente Rivadavia, uma das surpresas da competição, no dia 11 de agosto.

O Tricolor inicia sua caminhada nas oitavas às 19h, no Maracanã, enquanto o duelo de volta acontece uma semana depois, em 18 de agosto, na Argentina. No mesmo dia, também entram em campo Estudiantes e Universidad Católica, além de Tolima e Independiente del Valle.

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No dia 12 de agosto será a vez do Palmeiras, que reencontrará o Cerro Porteño, adversário que já enfrentou na fase de grupos. A partida está marcada para as 19h. Mais tarde, às 21h30, os holofotes estarão voltados para o clássico brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, um dos confrontos mais aguardados das oitavas.

A rodada de ida será encerrada em 13 de agosto. O Mirassol recebe a LDU às 19h, em local ainda indefinido, já que a partida não poderá ser disputada no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Na sequência, o Corinthians visita o Rosario Central, às 21h30, em Rosario.

Os jogos de volta acontecerão entre os dias 18 e 20 de agosto, mantendo a mesma ordem dos confrontos de ida.

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Jogos de ida

11 de agosto

19h - Fluminense x Independiente Rivadavia

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21h30 - Estudiantes x Universidad Católica

21h30 - Tolima x Independiente del Valle

12 de agosto

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19h - Platense x Coquimbo Unido

19h - Palmeiras x Cerro Porteño

21h30 - Cruzeiro x Flamengo

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13 de agosto

19h - Mirassol x LDU (local ainda não definido)

21h30 - Rosario Central x Corinthians

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Jogos de volta

18 de agosto

19h - Independiente Rivadavia x Fluminense

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21h30 - Universidad Católica x Estudiantes

21h30 - Independiente del Valle x Tolima

19 de agosto

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19h - Coquimbo Unido x Platense

19h - Cerro Porteño x Palmeiras

21h30 - Flamengo x Cruzeiro

20 de agosto

19h - LDU x Mirassol

21h30 - Corinthians x Rosario Central