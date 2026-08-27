Conmebol divulga datas e horários das quartas da Libertadores e da Sul-Americana

A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, 27, o cronograma da fase de quartas de final das Copas Libertadores e Sul-Americana. No total, oito clubes brasileiros seguem na disputa e estão de olho nos títulos continentais da temporada.

Os confrontos da Libertadores retornam no dia 8 de setembro, às 19h (de Brasília), com o embate entre Fluminense e Platense, da Argentina, no Maracanã. A volta ocorre no dia 15, no Estádio Ciudad de Vicente López, localizado na Grande Buenos Aires.

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Depois, o Palmeiras recebe a LDU, do Equador, no dia 9, também às 19h, no Nubank Parque. O time alviverde decide sua classificação fora de casa, em Quito, na altitude de 2.850 metros.

O Corinthians entra em campo na sequência, às 21h30, quando visita o Estudiantes na cidade de La Plata. O jogo de volta acontece no dia 16, na Neo Química Arena.

Por fim, o Flamengo encara o Independiente del Valle no dia 10 de setembro, às 21h30, também na altitude de Quito. O duelo de volta diante dos equatorianos será no dia 17, no Maracanã.

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A Sul-Americana, por sua vez, volta na mesma semana e inicia com o confronto entre Vasco e Independiente Santa Fe, da Colômbia. As equipes medem forças no dia 8, às 19h, em Bogotá.

Mais tarde, o São Paulo visita o tradicional Boca Juniors na La Bombonera, em Buenos Aires, às 21h30. A volta está marcada para o dia 15, no mesmo horário, no MorumBis.

O único embate entre clubes do Brasil começa no dia 9 de setembro, às 19h, quando o Santos recebe o Atlético-MG na Vila Belmiro. Depois, o time de Belo Horizonte manda o jogo na Arena MRV no dia 16.