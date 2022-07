Conmebol define calendários da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2023

(via Agência Estado)

A Conmebol definiu os calendários da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana para a temporada 2023. A Libertadores vai começar um mês antes, no início de fevereiro, e vai terminar mais tarde que a Sul-Americana, com a grande final marcada para 11 de novembro - a outra competição internacional terminará em 28 de outubro.

Maior objetivo das equipes brasileiras, a Libertadores está marcada para começar em 8 de fevereiro, com as fases preliminares a serem finalizadas em 15 de março. O sorteio dos grupos está agendado para 22 de março. A fase de grupos será disputada entre 5 de abril e 28 de junho, com o sorteio do mata-mata marcado para 5 de julho.

A fase final, de confrontos eliminatórias, tem início com as oitavas de final, no período de 19 a 26 de julho. Um mês depois, serão disputadas as quartas de final, entre 23 e 30 de agosto. As semifinais serão entre 27 de setembro e 4 de outubro. E a grande decisão do campeonato está definida para 11 de novembro.

A Copa Sul-Americana começará apenas em 8 de março. A fase preliminar será disputada até o dia 15 do mesmo mês. Na sequência, os grupos serão definidos em sorteio agendado para o dia 22. A fase de grupos será realizada entre 5 de abril e 28 de junho, sendo seguido pelo sorteio do mata-mata, em 5 de julho, acompanhando a Libertadores.

As oitavas de final serão disputadas no período de 19 a 26 de julho e as quartas de final terão a janela de 23 a 30 de agosto para as partidas. As semifinais serão de 27 de setembro a 4 de outubro. Já a grande a final não vai acompanhar o calendário da Libertadores, sendo disputada mais cedo, em 28 de outubro.

Os calendários das duas competições sul-americanas serão a base para a definição do calendário nacional, a ser elaborado pela CBF, para 2023, principalmente para encaixar as datas da Copa do Brasil e do Brasileirão na próxima temporada.

A Conmebol ainda confirmou as datas da Recopa Sul-Americana, torneio disputado em apenas dois jogos envolvendo os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior. As partidas serão nos dias 8 e 15 de fevereiro de 2023.

E, por fim, a entidade sul-americana anunciou as Datas Fifa previstas para 2023, com cinco períodos reservados para as seleções: 20 a 28 de março, 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro e 13 a 21 de novembro.