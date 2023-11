Conmebol define calendário para 2024 e Fluminense decide Recopa com LDU em casa em fevereiro

As equipes brasileiras já podem se programar para a próxima temporada das competições sul-americanas. A Conmebol anunciou nesta quinta-feira o calendário de 2024, que começará com as fases prévias da Copa Libertadores, no começo de fevereiro, mês no qual o Fluminense disputará seu primeiro título: a Recopa contra a LDU.

Campeão da Libertadores, o Fluminense terá o direito de mandar o segundo jogo da Recopa em casa, contra os equatorianos da LDU, vencedores da Copa Sul-Americana, no dia 28 de fevereiro, possivelmente no Maracanã. A ida será uma semana antes, no dia 21, em Quito.

A abertura das competições do continente ocorre na semana do dia 7 de fevereiro, com a primeira rodada da fase preliminar da Libertadores. Os jogos de volta do mata-mata inicial ocorrem na semana seguinte, do dia 14.

Sem interrupções para definir todos os 32 classificados para o sorteio da fase de grupos, a fase prévia ainda terá outras duas etapas, nas semanas de 21 e 28 de fevereiro e de 6 e 13 de março.

A Conmebol também definiu todo o calendário da Libertadores, com fase de grupos - Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Atlético-MG e Flamengo já garantidos -, em seis rodadas (nas semanas de 3, 10 e 24 de abril, além de 8, 15 e 29 de maio). Oitavas ocorrem nas semanas de 14 e 21 de agosto, enquanto as quartas serão entre 18 e 29 de setembro, com semifinais agendadas para outubro (23 e 30). A decisão ocorre em jogo único em 30 de novembro.

O Calendário da Copa sul-americana também foi anunciado, com a decisão um gim de semana antes da Libertadores, no sábado de 23 de novembro. A fase preliminar será na semana de 6 de março, enquanto as seis rodadas serão nas mesmas datas da Libertadores (nas semanas de 3, 10 e 24 de abril, além de 8, 15 e 29 de maio). Os playoffs entre terceiro da Libertadores e segundo da fase de grupos ocorre entre 17 e 24 de julho.

Os mata-matas seguem nas mesmas datas da Libertadores: oitavas nas semanas de 14 e 21 de agosto, as quartas entre 18 e 29 de setembro, e semifinais entre as semanas de 23 e 30 de outubro.