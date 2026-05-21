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Conmebol decreta vitória por 3 a 0 ao Flamengo após jogo cancelado na Libertadores

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 21.05.2026, 19:04:00 Editado em 21.05.2026, 19:12:24
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A Conmebol confirmou, nesta quinta-feira, a atribuição de vitória por 3 a 0 para o Flamengo sobre o Independiente Medellín, na Libertadores, após o cancelamento da partida interrompida no dia 7 de maio, por causa de tumultos nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot.

Além do W.O., o time colombiano terá de jogar cinco partidas com os portões fechados na próxima competição organizada pela Conmebol da qual participar.

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A decisão deixa o Flamengo, que já estava classificado para as oitavas de final, com 13 pontos e liderança do Grupo A garantida. O segundo colocado é justamente o time de Medellín, com sete. Como resta uma partida para o fim da fase de grupos, não há mais como o time comandado por Leonardo Jardim ser alcançado.

O 3 a 0 estabelecido como resultado aplicado em caso de W.O. pode fazer diferença para os flamenguistas na briga pela melhor campanha da primeira fase, que dá o direito de decidir como mandante todos os jogos do mata-mata - exceto a final, disputada em jogo único.

Além dos 13 pontos, o Flamengo tem saldo positivo de nove gols, primeiro critério de desempate. Corinthians, Independiente Rivadavia e Rosário Central, principais concorrentes à melhor campanha, podem chegar no máximo aos 16 pontos, assim como os rubro-negros. Por isso, o saldo de gols pode ser decisivo.

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RELEMBRE O CASO

O Atanasio Girardot se tornou palco de cenas de violência no dia 7 de maio, durante o embate entre Independiente Medellín e Flamengo. Em protesto contra os dirigentes da equipe colombiana pela má fase e crise em campo, poucos setores foram ocupados.

Após o apito inicial, fogos e sinalizadores foram acesos nas arquibancadas e atirados em direção ao campo. Alguns torcedores tentaram invadir o gramado e entraram em confronto com a polícia.

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Por causa da situação, o árbitro Jesús Valenzuela decidiu pela interrupção do jogo. Em seguida, os jogadores dos dois times foram para os vestiários.

Após 40 minutos de paralisação, a Conmebol confirmou que o jogo foi temporariamente suspenso. Em seguida, alguns torcedores começaram a evacuar as arquibancadas, com exceção das organizadas. Cerca de 1h15 depois da interrupção, o jogo foi oficialmente cancelado.

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