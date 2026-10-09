Conmebol confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã após determinação da Justiça

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 9, o local da partida entre Vasco e Boca Juniors, válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto acontecerá no Maracanã, estádio definido após decisão judicial favorável ao recurso apresentado pela equipe cruzmaltina.

O desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) assinou a determinação que garante o jogo do dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no local.

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A Justiça carioca havia negado uma liminar solicitada pelo Vasco, que entrou com uma ação contra a Concessionária Fla-Flu Serviços S.A. De acordo com o portal Ge, a juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, apresentou uma divergência entre os laudos técnicos apresentados pelo clube e pela administradora do Maracanã a respeito das condições e da recuperação do gramado do estádio.

A administradora afirma que a negativa ocorreu por "questões técnicas e operacionais", como a sequência de jogos prevista e o consequente desgaste do gramado. Já o Vasco, defende que o duelo não provocaria danos irreversíveis ao campo.

Diante deste impasse, o time cruzmaltino consultou a Arena da Amazônia para mandar o confronto continental. Em nota para o Estadão, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) disse que o contato ocorreu na última segunda, 5, e que o estádio está apto e reúne as condições exigidas para receber a partida.

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O Vasco visita o Boca na próxima terça, 13, às 21h30, em Buenos Aires. Após o empate em La Bombonera, os clubes voltam a se enfrentar na semana seguinte, no Maracanã.

Na campanha até a semifinal, os cariocas terminaram em segundo lugar do Grupo G, atrás do Olimpia, do Paraguai. Depois, os comandados de Pedro Emanuel eliminaram o Independiente Medellín, o próprio Olimpia e o Santa Fe.