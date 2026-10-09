Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Conmebol confirma Vasco x Boca Juniors no Maracanã após determinação da Justiça

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 9, o local da partida entre Vasco e Boca Juniors, válida pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto acontecerá no Maracanã, estádio definido após decisão judicial favorável ao recurso apresentado pela equipe cruzmaltina.

O desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) assinou a determinação que garante o jogo do dia 20 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Justiça carioca havia negado uma liminar solicitada pelo Vasco, que entrou com uma ação contra a Concessionária Fla-Flu Serviços S.A. De acordo com o portal Ge, a juíza Adriana Marques dos Santos Laia Franco, da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital, apresentou uma divergência entre os laudos técnicos apresentados pelo clube e pela administradora do Maracanã a respeito das condições e da recuperação do gramado do estádio.

A administradora afirma que a negativa ocorreu por "questões técnicas e operacionais", como a sequência de jogos prevista e o consequente desgaste do gramado. Já o Vasco, defende que o duelo não provocaria danos irreversíveis ao campo.

Diante deste impasse, o time cruzmaltino consultou a Arena da Amazônia para mandar o confronto continental. Em nota para o Estadão, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) disse que o contato ocorreu na última segunda, 5, e que o estádio está apto e reúne as condições exigidas para receber a partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Vasco visita o Boca na próxima terça, 13, às 21h30, em Buenos Aires. Após o empate em La Bombonera, os clubes voltam a se enfrentar na semana seguinte, no Maracanã.

Na campanha até a semifinal, os cariocas terminaram em segundo lugar do Grupo G, atrás do Olimpia, do Paraguai. Depois, os comandados de Pedro Emanuel eliminaram o Independiente Medellín, o próprio Olimpia e o Santa Fe.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boca juniors Copa Sul-Americana Futebol Maracanã Vasco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV