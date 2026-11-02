Conmebol barra licença de Seedorf, e Corinthians prepara recurso para reverter decisão

Timão afirma que o técnico cumpre os requisitos exigidos pela entidade sul-americana e continuará o trabalho normalmente para o clássico

O Corinthians foi notificado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira (2), de que a Conmebol não homologou a licença Uefa Pro do técnico Clarence Seedorf. Em resposta à decisão, o clube paulista informou que enviará uma documentação complementar para comprovar a qualificação do holandês e solicitar a revisão do caso junto à entidade sul-americana.

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Segundo a nota oficial divulgada pelo Timão, a diretoria entende que o treinador reúne o currículo e todas as condições exigidas pelos critérios da Conmebol para a validação do documento. Os novos arquivos serão encaminhados à CBF na manhã desta terça-feira (3), para que a confederação nacional intermedeie o recurso de homologação.

Apesar do entrave burocrático, o trabalho de Seedorf no Parque São Jorge não sofre alterações imediatas. Como o processo ainda está em trâmite e o nome do técnico já se encontra devidamente publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele segue comandando as atividades do elenco profissional normalmente.

O treinador estreou no comando alvinegro no dia 24 de outubro, em uma derrota por 3 a 2 contra o Vasco da Gama, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida seguinte, pela 33ª rodada, Seedorf conquistou sua primeira vitória ao superar o Mirassol por 2 a 0, resultado que encerrou um jejum de 11 jogos sem triunfos do Corinthians. Agora, o foco da equipe está no clássico Majestoso contra o São Paulo, que será disputado nesta quarta-feira (4), às 21h30, no MorumBIS.