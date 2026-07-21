Conmebol autoriza homenagem à seleção da Argentina nos playoffs da Sul-Americana

A Conmebol autorizou uma homenagem à seleção da Argentina durante os playoffs da Copa Sul-Americana. A iniciativa foi solicitada pela Associação do Futebol Argentino (AFA), presidida por Claudio Tapia, e será realizada pelos clubes argentinos que disputarem esta fase do torneio.

Os times entrarão em campo com uma bandeira comemorativa em referência à campanha da seleção na Copa do Mundo de 2026. A Argentina terminou a competição como vice-campeã mundial, após perder a decisão para a Espanha.

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Tapia agradeceu à direção da CONMEBOL pela autorização da homenagem. O dirigente citou o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, e o secretário-geral, José Astigarraga, ao comentar a decisão.

"Agradeço ao presidente da CONMEBOL, Alejandro Domínguez, e ao secretário-geral, José Astigarraga, por autorizarem os clubes argentinos a utilizarem a bandeira de agradecimento à nossa Seleção Argentina nos playoffs da Sul-Americana", declarou o presidente da AFA.

A homenagem será adotada já nos próximos confrontos eliminatórios da competição continental. O Boca Juniors enfrenta o O'Higgins na quinta-feira, às 21h30, na La Bombonera, enquanto o Lanús recebe o Cienciano na quarta, no mesmo horário, na La Fortaleza.

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Já o Tigre deve fazer a homenagem no Uruguai. O time argentino desafio o Nacional na quarta-feira, às 19h, no Parque Central.