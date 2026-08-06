Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Conmebol aprova volta atrás da Fifa em plano controverso e cutuca Uefa: 'Respeito à governança'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Última entidade do planeta a se manifestar sobre o polêmico projeto de Gianni Infantino de criar um plano comercial na Fifa com investidores privados, sob a justificativa que tinha de avaliar as propostas, a Conmebol voltou a se manifestar nesta quinta-feira e mostrou-se contrária às medidas extremas anunciadas pela Uefa, ao comemorar a desistência do dirigente em seguir com a proposta que nasceu fracassada. A Confederação sul-americana destacou a "preocupação (da Fifa) pelas reiteradas ações unilaterais" e afirmou que "deve-se manter o respeito à governança".

"Ante os acontecimentos que afetaram a família do futebol, o Conselho da Conmebol, reunido na data, celebra a decisão da Fifa de retirar a proposta do FIFA FORWARD ENTERPRISE", divulgou a entidade sul-americana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Conmebol aproveitou a volta atrás de Infantino para transmitir um voto de confiança à Fifa, que se tornou grande rival da Uefa, disposta a tudo para destituir seu presidente por causa do plano malsucedido. De acordo com e entidade sul-americana, "tal medida expressa de maneira unânime a preocupação pelas reiteradas ações unilaterais adotadas sem recorrer ao diálogo ou aos mecanismos institucionais previstos para o tratamento deste tipo de situação."

"Por questão de dias, o futebol passou a ocupar o centro de atenção mundial para a realização de um evento esportivo extraordinário para concentrar o debate público em assuntos vinculados ao seu governo. Nos últimos anos, a Fifa impulsou uma profunda reforma de seus Estatutos com o propósito de fortalecer a institucionalidade, a transparência e o bom governo, estabelecendo procedimentos claros e mecanismos específicos para resolver as controvérsias que poderiam suscitar dentro da família do futebol, garantindo o devido processo e o respeito pelas normas que rigorosamente nossa organização."

Diferentemente de outras entidades, como a Uefa, em guerra declarada contra Infantino, a Conmebol é mais comedida no assunto e vai na linha de que o recuo da Fifa é uma prova de respeito para com todos os envolvidos no mundo da bola.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Este marco institucional constitui uma garantia para todos. Por isso, quem tem a responsabilidade de conduzir nossas organizações deve privilegiar sempre o diálogo, o respeito às normas e a troca construtiva", seguiu. "Quando esses princípios se deixam de lado, perdemos o futebol e perdemos todos. E o futebol é de todos", destacou.

Ainda na visão da Confederação Sul-Americana, o futuro do futebol só poderá ser construído com base no respeito à institucionalidade, à governança e aos procedimentos democráticos que representam as 211 Associações Membro da Fifa. Com essa sugestão, mostrou-se isenta no boicote a Infantino proposto por outros entidades.

"A Conmebol não acompanhará nenhuma atuação ou procedimento que desconheça ou se aparte de seus mecanismos institucionais. O Conselho da Conmebol fez um chamado para preservar a unidade da família do futebol, atuar com responsabilidade institucional, fortalecer o diálogo e respeitar plenamente os mecanismos de governança. Porque, por mais de qualquer diferença, primeiro está o futebol."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Conmebol Futebol Plano Fifa UEFA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV