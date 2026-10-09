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Conmebol anuncia volta da Libertadores ao Sportv e acordo com Paramount

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira, 9, novos acordos para a transmissão da Libertadores no Brasil entre 2027 e 2030. A principal novidade é o retorno do torneio ao SporTV, canal esportivo do Grupo Globo, além da manutenção da Paramount+ no pacote de direitos da competição. Cada plataforma terá direito à exibição de 41 partidas por temporada.

O novo contrato amplia a presença da Libertadores na televisão por assinatura e no streaming. O pacote compartilhado contempla jogos das fases preliminares, 24 partidas da fase de grupos, dois confrontos das oitavas de final, um das quartas de final, um das semifinais e a grande decisão do torneio.

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Uma das novidades é que a Paramount+ passará a transmitir a final da Libertadores, algo que não fazia parte de seu pacote anterior. O acordo também prevê a exibição de outras competições organizadas pela Conmebol, incluindo a Libertadores Feminina, a Libertadores Sub-20, os torneios de futsal masculino e feminino, o futebol de areia e a eLibertadores.

No ano passado, a Globo e a ESPN renovaram seus contratos para transmitir a Libertadores entre 2027 e 2030. A Globo ficou com os direitos da TV aberta, enquanto a ESPN manteve o pacote principal da televisão por assinatura e do streaming.

A Globo exibirá partidas pela TV Globo e pela ge tv, enquanto a ESPN continuará transmitindo jogos em seus canais e plataformas digitais. Agora, SporTV e Paramount+ entram no acordo, que terá validade por mais quatro temporadas da principal competição de clubes do continente.

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