Conmebol anuncia mudanças no formato da Sul-Americana 2023 e nas datas da Recopa

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira alterações no regulamento da Copa Sul-Americana 2023. A principal alteração se dá pelo acréscimo de uma fase no mata-mata do torneio. Antes das oitavas de final, haverá confronto, em jogos de ida e volta, entre os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os terceiros das chaves da Libertadores.

continua após publicidade .

O formato é semelhante ao que ocorre na Liga Europa, que também reúne no mata-mata equipes eliminadas da Liga dos Campeões.

A nova fase criada pela Conmebol foi batizada de playoffs das oitavas de final. As equipes que avançarem terão os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana como adversários.

continua após publicidade .

A novidade interfere diretamente na vida das equipes brasileiras classificadas para os torneios continentais. Estão classificadas para a Sul-Americana: São Paulo, América-MG, Santos, Botafogo, Goiás e Red Bull Bragantino.

Outra alteração se dará na fase prévia, que envolve equipes de todos os países, exceto Argentina e Brasil, que estão classificadas diretamente para a fase de grupos. Esta etapa preliminar opõe equipes do mesmo país. Antes elas se enfrentavam em jogos de ida e volta. A partir de 2023, haverá partida única para definir o classificado para a fase de grupos.

As mudanças anunciadas nesta segunda-feira mantêm o número total de jogos da Copa Sul-Americana. No entanto, uma equipe poderá fazer mais jogos para ser campeã. Um time brasileiro, por exemplo, terá de cumprir 15 partidas para faturar o título, passando por fase de grupos (6 jogos), playoffs (2), oitavas (2), quartas (2), semifinal (2) e final (1). O São Paulo, finalista da última edição, entrou em campo 13 vezes pelo torneio.

continua após publicidade .

Com isso, o apertado calendário do futebol brasileiro também precisará ser ajustado para incorporar mais duas datas. O sorteio que define os confrontos das fases preliminares da Sul-Americana e da Libertadores acontece nesta quarta-feira, dia 21, às 12h. Os grupos só serão conhecidos em 22 de março.

RECOPA

Definidas as datas do Mundial de Clubes, sediado no Marrocos, a Conmebol se viu obrigada a mudar a data dos confrontos da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e o equatoriano Independiente del Valle. Agora, a partida de ida acontece no Equador em 22 de fevereiro, enquanto a volta foi deslocada para 1º de março, com mando de campo rubro-negro.