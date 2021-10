Da Redação

Conmebol anuncia ingressos da final a partir de R$ 1,1 mil

A Conmebol definiu nesta terça-feira o horário do jogo que definirá o campeão da Copa Libertadores de 2021, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Palmeiras e Flamengo buscarão o título a partir das 17 horas no dia 27 de novembro. A entidade também informou que os ingressos custarão entre R$ 1,1 mil e R$ 3,6 mil.

"Horário confirmado! A final da Conmebol Libertadores 2021 será às 17h local, mesma hora de Brasília, em 27 de novembro", postou a entidade sul-americana em suas redes sociais.

O horário será o mesmo da decisão da Copa Sul-Americana, uma semana antes, entre os também brasileiros Red Bull Bragantino e Athletico-PR. A decisão também ocorre no Estádio Centenário, dia 20 de novembro.

A Conmebol fez testes com o sistema de iluminação do Estádio Centenário na segunda-feira, antes de confirmar que a final seria no fim da tarde é invadiria a noite dos sábados decisivos, no Uruguai.

Além do horário das partidas, os torcedores de Flamengo e Palmeiras ficaram sabendo que vão ter de desembolsar uma boa quantia para ver o encontro entre os campeões de 2019 e de 2020. A reserva dos bilhetes começa nesta quarta-feira e o mais barato sai por US$ 200 (cerca de R$ 1,1 mil). O mais caro será negociado por US$ 650 (aproximadamente R$ 3,6 mil).