Conmebol abre votação para craque da Libertadores; saiba mais

A Conmebol abriu nesta sexta-feira a votação para eleger o melhor jogador da Libertadores. O prêmio intitulado Best of Tournament, criado em 2019, tem como concorrentes cinco jogadores que atuam pelos finalistas Athletico-PR e Flamengo, após mudanças realizadas na lista inicial divulgada no final de agosto, que incluía representantes do Palmeiras e do Vélez.

Os cinco candidatos definitivos, conforme anunciado pela Conmebol nesta sexta, são os flamenguistas Pedro, Arrascaeta e Éverton Ribeiro, e os atlheticanos David Terans e Vitor Roque. A lista anterior, composta por seis jogadores, não trazia os nomes de Terans e Éverton. No lugar deles, estavam Rony e Raphael Veiga, do Palmeiras, e Janson, do Vélez Sarsfield. Os palmeirenses foram eliminados pelo Athletico nas semifinais, mesma fase em que o Vélez caiu diante do Flamengo.

A votação é aberta ao público e pode ser feita no site oficial do prêmio (https://bridgestonesports.bridgestone.com.br/best-of-the-tournament). O vencedor, que será anunciado no dia 29 de outubro, receberá um anel de ouro 18 quilates esculpido amarelo e cravejado com mais de 117 diamantes. O interior do objeto apresenta uma safira amarela, uma safira azul e um rubi.

Se o escolhido for um dos candidatos do Flamengo, será o terceiro anel conquistado por um atleta da equipe. A primeira edição do prêmio, realizada em 2019, foi vencida por Bruno Henrique, e a segunda, em 2020, teve o hoje flamenguista Marinho, na época jogador do Santos, como ganhador. No ano passado, Gabigol venceu e levou para casa um anel com 122 diamantes no formato do Estádio Centenário de Montevidéu, onde o Fla perdeu a final para o Palmeiras.

