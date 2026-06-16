Conhecido como "Mago Branco", Hervé Renard assume comando da Tunísia

O técnico francês Hervé Renard, um dos personagens mais marcantes da Copa do Mundo do Catar, protagonizou uma reviravolta incomum na edição de 2026. Demitido do comando da Arábia Saudita a apenas 55 dias do início do Mundial, Renard foi anunciado como o novo treinador da Tunísia em meio à competição. Ele assume o cargo na seleção africana para substituir Sabri Lamouchi, demitido logo após a derrota na estreia do torneio. Para a vaga deixada pelo francês na Arábia Saudita — que está no Grupo H ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde —, a federação local escolheu o grego Georgios Donis.

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A mudança encerra uma longa trajetória de Renard no futebol saudita, iniciado em 2019. Nesse período, ele se afastou brevemente apenas para dirigir a seleção feminina da França na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos. No comando da Arábia Saudita, o treinador acumulou 77 partidas, com 34 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, registrando um aproveitamento de 51,5%. Seu momento de maior destaque foi na Copa de 2022, quando os sauditas venceram a Argentina na estreia, embora tenham sido eliminados ainda na primeira fase.

Apesar do sucesso internacional, Renard possui pouco prestígio no futebol de seu país natal. Nascido na pequena cidade francesa de Aix-les-Bains, ele teve uma carreira modesta como zagueiro, com passagens sem grande brilho por três clubes, sendo o Cannes o de maior expressão. Nas categorias de base da equipe, o ex-jogador conviveu com o técnico Arsène Wenger e acompanhou o início da carreira de Zinedine Zidane. Após se aposentar dos gramados, Renard chegou a se afastar do esporte e foi dono de uma empresa de coleta de lixo na França, até retornar ao futebol como auxiliar técnico em Gana.

A carreira como treinador principal começou de forma itinerante por clubes da França, Inglaterra, Vietnã e Argélia, mas o reconhecimento internacional veio no futebol africano. Renard fez história ao levar a zebra Zâmbia ao seu primeiro título da Copa Africana de Nações, superando a favorita Costa do Marfim de Didier Drogba na final. O feito abriu as portas no Sochaux, mas a passagem pelo futebol francês terminou em rebaixamento e demissão.

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O técnico deu a volta por cima ao assumir a própria seleção da Costa do Marfim, conquistando o bicampeonato da Copa Africana de Nações em 2015. O sucesso continental, aliado ao hábito de vestir camisas brancas e calças azuis, rendeu-lhe o apelido de "Mago Branco". A preocupação com o visual e a semelhança física com o ator Nikolaj Coster Waldau, o Jaime Lannister da série Game of Thrones, também o transformaram em galã na última Copa do Mundo.

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Após o bicampeonato na África, Renard tentou novamente se firmar na elite francesa ao assinar por três temporadas com o Lille. A experiência, contudo, durou apenas cinco meses e 13 jogos. Com um desempenho fraco de duas vitórias e a equipe na 16ª posição, ele foi demitido no meio do campeonato, um fato inédito no clube em quase duas décadas, o que praticamente fechou suas portas no mercado francês. Antes de chegar ao futebol árabe, o treinador retornou ao continente africano para comandar o Marrocos na Copa do Mundo da Rússia, onde acabou eliminado na fase de grupos com derrotas para Irã e Portugal e um empate contra a Espanha.