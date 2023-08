Conheça o 'Q-Collar', usado durante a Copa do Mundo para proteger a cabeça das jogadoras

As lesões sofridas por atletas profissionais durante a prática esportiva são um dos assuntos que mais preocupam dirigentes, comissões técnicas e os próprios jogadores que arriscam o seu bem estar em prol do entretenimento do público.

Dentre os machucados mais severos, traumas na cabeça costumam ser o maior motivo de preocupação dentro de qualquer modalidade - a fragilidade da cabeça aliada a dificuldade de proteger a região é uma combinação perigosa.

Foi pensando nisso que algumas das jogadoras que estão atuando na Copa do Mundo feminina de 2023 adotaram o uso do "Q-Collar", um dispositivo que promete prevenir concussões e traumas fortes na região do crânio. Nomes como Raquel Rodriguez, da Costa Rica, e Quinn, do Canadá, foram flagradas utilizando a peça em treinamentos e jogos.

O colar é obra da empresa norte-americana Q-30 e se tornou popular no hóquei e no futebol americano. De acordo com a companhia, o objetivo do dispositivo é limitar o movimento do cérebro durante um impacto sofrido pelo atleta.

Assim, no momento do contato ou da queda, o dispositivo faz pressão sobre a veia jugular do usuário, o que aumenta o volume sanguíneo dentro do crânio e reduz os movimentos internos do cérebro. Isso diminui a força do impacto que poderia ocasionar em algum tipo de trauma.

A tecnologia é aprovada pela FDA, a Federal Drug Administration dos EUA, um órgão federal responsável pelo controle de, entre outras coisas, equipamentos médicos. O produto é vendido por US$ 200, algo em torno de R$ 956 na atual cotação.