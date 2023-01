Conheça nadador do Corinthians que esteve na posse de Lula e sonha ser presidente

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A posse presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu terceiro mandato não contou com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para a transmissão da faixa presidencial. Representantes da sociedade então foram escolhidos para subir a rampa do Palácio do Planalto ao lado de Lula e entregar a faixa para o novo chefe do Executivo neste domingo. Um deles foi o jovem Francisco Carlos do Nascimento e Silva de 10 anos.

continua após publicidade .

Francisco é morador do bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, bairro em que fica a Neo Química Arena, casa do Corinthians. Ele é filho de uma assistente social e de um advogado envolvidos em causas sociais. O garoto tem profunda relação com o esporte e é um nome promissor na natação paulista.

Torcedor roxo do Corinthians, paixão que divide com o presidente Lula, Francisco é nadador do clube alvinegro. Ele foi campeão paulista na categoria mirim dos 50 metros costas.

continua após publicidade .

Sua relação com Lula vai além do amor pelo Corinthians. Francisco foi a Curitiba em 2019 para saudar o presidente, enquanto o petista esteve preso na carceragem da Polícia Federal da capital paranaense.

No mesmo ano, ele participou de um jogo beneficente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entre amigos de Lula e amigos do cantor Chico Buarque. Foi a primeira vez em se aproximou de Lula.

Além do desejo de continuar a conquistar títulos na natação, Francisco afirma que tem o desejo de seguir carreira política para no futuro se tornar presidente.