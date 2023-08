Conheça Murillo, zagueiro do Corinthians que realizou sonho do pai e está na mira da Europa

Jogar no clube do coração, realizar o sonho de seu pai e atuar ao lado de seu ídolo no futebol. Aos 21 anos e em seu primeiro ano como profissional, o zagueiro Murillo já pode dizer que fez tudo isso. Promovido ao elenco profissional do Corinthians no início da temporada, o atleta concretizou o sonho do pai e sempre se imaginou jogando dentro da Neo Química Arena ao lado de Gil, referência declarada do jovem defensor. Além dos elogios e da vaga de titular, a série de boas partidas com a camisa 34 do time paulista fez com que o mercado europeu tivesse interesse em seu futebol.

Desde que a janela do verão europeu abriu, o nome de Murillo é especulado por algumas equipes da Europa como um possível reforço. Contudo, na última semana, as especulações deram lugar para uma proposta real. De acordo com a imprensa da Itália, o Napoli, atual campeão italiano, formalizou uma oferta pelo jovem zagueiro, visando um substituto para o sul-coreano Kim Min-Jae, que se transferiu para o Bayern de Munique. Além do clube italiano, um time da Inglaterra, com o nome mantido em sigilo, também enviou oferta pelo atleta do Corinthians.

Apesar de não admitir oficialmente, o time paulista já deixou claro para todos os interessados em Murillo que só aceita negociar o defensor por algo em torno de 20 milhões de euros, cerca de R$ 107 milhões. O clube paulista é dono de 80% dos direitos econômicos do zagueiro. O valor é visto como alto para um zagueiro, mas o clube entende que idade, qualidade na marcação e também na saída de bola deixam Murillo pronto para jogar na Europa.

A MURALHA DO PARQUE SÃO JORGE

Seu nome remete à dificuldade dos atacantes de superá-lo. Segundo o dicionário de significados dos nomes, Murillo vem do latim "múrus" e quer dizer "parede, murada, muralha". Tem tudo a ver. Ao lado de Gil, o garoto tem ajudado a formar uma grande barreira na frente do gol de Cássio. Ele recebe elogios por isso de Vanderlei Luxemburgo. "Murillo é um grande zagueiro e com um futuro imenso. Ele erra, mas erra porque tenta, por buscar. Porque tenta o risco. Além disso, acerta muito mais do que erra nas partidas da equipe", disse o treinador.

Dos 24 jogos que fez no profissional do Corinthians até o momento, sendo 23 deles como titular, Murillo não esconde que uma das duplas que formou foi a mais especial de todas. Torcedor do clube antes mesmo de chegar para as categorias de base, em 2019, o zagueiro nunca escondeu que um companheiro de elenco é a sua maior referência na posição.

"É uma sensação ímpar na nossa vida. Jogar ao lado de caras que a gente só via na TV, que você torcia por eles no estádio e agora você está do lado deles. Eu sempre falei que sabia que um dia estaria no campo e consegui. Falo de todos os jogadores, mas todo mundo sabe que o Gil é meu ídolo. Fiz minha estreia ao lado dele, trabalho com ele e ele me passa muita confiança", disse Murillo.

O SONHO DO PAI, O ORGULHO DA MÃE

Nascido no dia 4 de julho, mesmo dia em que o clube conquistou a Libertadores em 2012, Murillo sabe que chegar ao profissional do Corinthians é a realização do sonho de seu pai, que morreu quando o defensor tinha 10 anos. "Meu pai me levou para o futsal quando eu tinha seis anos. Era o grande sonho dele que eu jogasse no Corinthians, tenho certeza de que ele está feliz me vendo jogar no clube que ele sempre desejou e pelo qual torcida."

Na ausência do pai, a mãe teve de se fazer presente ainda mais. Mesmo com todas as dificuldades, o zagueiro sabe que Dona Rosa fez o possível e o impossível para que o filho pudesse seguir sonhando e jogando futebol. O atleta não esconde o orgulho da mãe. "Ela é tudo. Tudo mesmo. Ela foi mais que mãe e pai, ela foi umas quatro ou cinco ao mesmo tempo. Abriu mão das coisas dela para que eu pudesse seguir sonhando. Hoje, o meu maior desejo é dar tudo que posso para ela. Chegar nos lugares e mandar ela escolher o que quiser (para comprar)", disse.