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Confusão após título do Mogi envolve mulher e ex de atleta e termina com troféu de MVP quebrado

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Mogi conquistou o Campeonato Paulista de Basquete de 2026 ao vencer o Franca por 68 a 53, na quarta partida da série final, e fechar o confronto em 3 a 1. No entanto, a comemoração do título no ginásio Pedrocão, em Franca, foi marcada por uma confusão envolvendo a ex e a atual esposa de Georginho de Paula, um dos destaques da equipe campeã.

Imagens divulgadas pelo perfil OTD Oficial nas redes sociais mostram uma briga entre as duas durante a celebração. No vídeo, Georginho aparece tentando intervir e separar as envolvidas. Em meio à confusão, o troféu de MVP das finais, conquistado pelo armador, acabou quebrado.

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Ainda segundo o OTD Oficial, Georginho deixou a quadra e seguiu para o vestiário sem conceder entrevistas após a partida. Posteriormente, o jogador se manifestou nos comentários da publicação e defendeu sua esposa.

"Brigarem não, minha esposa foi agredida por uma pessoa que não deveria estar ali, sem motivo", escreveu o atleta.

Antes do episódio, Georginho teve papel importante na conquista do título estadual. O armador foi o principal pontuador da partida decisiva, com 21 pontos, e esteve entre os protagonistas da campanha que encerrou um jejum de dez anos do Mogi sem conquistar o Campeonato Paulista.

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A equipe mogiana começou a série final em vantagem ao vencer o primeiro jogo por 86 a 82. No segundo confronto, ampliou a diferença com uma vitória por 92 a 60, abrindo 2 a 0 na disputa.

O Franca reagiu no terceiro duelo e venceu por 68 a 66, mantendo a disputa em aberto. No quarto jogo, porém, o Mogi voltou a se impor, venceu por 68 a 53 e confirmou a conquista estadual.

Ao longo da competição, o Mogi somou 14 vitórias e duas derrotas em 16 partidas. Este foi o terceiro título paulista da história do clube, que também levantou o troféu em 1996 e 2016.

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