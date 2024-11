Confronto entre torcidas de Palmeiras e Cruzeiro termina com um morto e 12 feridos, diz PRF

Cerca de 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro entraram em confronto com barras de ferro e tacos de madeira na madrugada deste domingo em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foi registrada a morte de uma pessoa e outras 12 ficaram feridas.

De acordo com a polícia, a briga ocorreu no km 56 da rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, os ônibus teriam se encontrado por volta das 5h da manhã, no pedágio, e começaram o confronto com ataque de rojões entre si.

A torcida mineira teve dois ônibus depredados, um deles também foi incendiado. Todas as vítimas do confronto são torcedores do Cruzeiro.

Nas redes sociais circulam vídeos do confronto, um torcedor do Palmeiras não identificado, cita o ocorrido como "cobrança" pelos ataques da torcida do Cruzeiro contra a torcida paulista em 2022.

Na ocasião, o presidente da torcida organizada do Palmeiras, Jorge Luiz, foi espancado e teve vídeos expostos nas redes sociais sendo ridicularizado pela organizada do Cruzeiro.

O confronto de Mairiporã também contou com exposição na internet, desta vez por parte da torcida do Palmeiras. As vítimas do confronto foram conduzidas para o Hospital Anjo Gabriel, em Mairiporã (SP).