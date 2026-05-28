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Confronto entre Novak Djokovic e João Fonseca em Roland Garros ganha data e horário

Escrito por Lara Musa (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 14:28:00 Editado em 28.05.2026, 14:38:46
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Após estar perdendo por 2 a 0 e vencer de virada o croata Dino Prizmic, o tenista brasileiro João Fonseca terá pela frente o número 4 do mundo, Novak Djokovic em Roland Garros. O confronto com o maior campeão de Grand Slam da história será nesta sexta-feira, 29, por volta das 10h30 do horário de Brasília.

Valendo uma vaga nas oitavas de final do torneio, este será o primeiro confronto entre o brasileiro e o sérvio. Djokovic é o único tenista que João Fonseca ainda não enfrentou do top 4 no ranking.

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Neste ano, o brasileiro já enfrentou o número 1, Jannik Sinner, o segundo do ranking, Carlos Alcaraz e o terceiro, Alexander Zverev. Todos sem sucesso.

Djokovic possui 101 títulos de simples e é o maior vencedor de Grand Slams na história da modalidade, com 24 conquistas.

A chance de enfrentar o veterano tenista sérvio, neste duelo de gerações, é visto para o brasileiro, de apenas 19 anos, como uma realização de um sonho.

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"Para mim, é só um sonho. Vou aproveitar cada momento jogando contra um ídolo. O GOAT deste esporte. Espero poder fazer uma grande partida, e claro, ao pisar na quadra, vou respeitá-lo, mas tentar dar o meu melhor e vencer esta partida", disse o brasileiro em coletiva de imprensa de Roland Garros.

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