Confirmada no Finals, Stefani estreia com grande vitória nas duplas do US Open; Pigossi cai

Sem representante nas competições de simples do US Open, o tênis do Brasil estreou com sentimento distinto na disputa de duplas femininas. Favorita ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Luisa Stefani não teve trabalho para se garantir na segunda rodada. Já Laura Pigossi não teve a mesma sorte e acabou eliminada nesta quinta-feira.

Cabeças de chave número 2 do último Grand Slam da temporada, Stefani e Dabrowski tiveram pela frente a russa Irina Khromacheva e a tcheca Anastasia Detiuc e não tiveram trabalho para confirmar o favoritismo, vencendo por tranquilos 6/1 e 6/3.

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Além do avanço à segunda rodada, brasileira e canadense tiveram outro bom motivo para comemorar no dia, já que foram confirmadas com antecedência pela WTA no Finals do fim do ano - reúne as oito melhores duplas da temporada.

Vale lembrar que a brasileira foi vice-campeã na edição passada do Finals, na qual atuava ao lado da húngara Timea Babos, perdendo a decisão para a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

Enquanto Stefani celebra o grande ano, Laura Pigossi lamenta cair logo de cara no Grand Slam. Ao lado da húngara Panna Udvardy, se despediu com derrota em sets diretos, parciais de 6/3 e 6/4.