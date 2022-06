Confira os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

Da Redação

Os embates foram definidos por sorteio na tarde desta terça-feira (7), na sede Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro

Metade dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil será de clássicos estaduais. Uma das vagas às quartas de final será definida no Clássico Alvinegro, entre Santos e Corinthians. Outra sairá de quem avançar no Choque-Rei, como é conhecido o embate de São Paulo e Palmeiras. O Clássico-Rei, que opõe Ceará e Fortaleza, também decidirá um dos classificados, assim como o Clássico do Equilíbrio, onde Atlético-GO e Goiás medem forças. Os embates foram definidos por sorteio na tarde desta terça-feira (7), na sede Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

✅ Confrontos e mandos de campo das #OitavasDeFinal definidos. ⚽



Os clubes da direita definirão a vaga em casa.



⚠️ Datas e horários ainda vão ser divulgados. #SorteioCopaDoBrasil#CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/Z8lb6Jmc05 — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) June 7, 2022

Nos demais confrontos, destaque para Flamengo e Atlético-MG, duelo de rivalidade histórica, que reeditará a decisão da última Supercopa do Brasil, vencida pelo Galo. As partidas entre Fluminense e Cruzeiro e Athletico-PR e Bahia colocarão campeões brasileiros frente a frente. Por fim, o América-MG foi sorteado como adversário do Botafogo.



continua após publicidade .

A CBF ainda definirá as datas e horários das partidas. A previsão é que os jogos de ida ocorram entre os dias 22 e 23 deste mês e os de volta em 13 e 14 de julho. Santos, Palmeiras, Ceará, Goiás, Flamengo, Cruzeiro, Athletico-PR e Botafogo decidirão os confrontos em casa. Nos clássicos paulistas, é autorizada somente a presença da torcida mandante nas arquibancadas.

A classificação às quartas de final assegura às equipes uma premiação de R$ 3,9 milhões. Quem passar às semifinais terá direito a R$ 8 milhões. O vice-campeão receberá R$ 25 milhões, enquanto o ganhador da Copa do Brasil levará R$ 60 milhões de prêmio.