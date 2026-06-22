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Confira onde assistir França x Iraque ao vivo pela Copa 2026

O confronto vale pela segunda rodada da Copa do Mundo, sendo que os dois países integram o Grupo I

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 17:30:05 Editado em 22.06.2026, 12:40:23
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Confira onde assistir França x Iraque ao vivo pela Copa 2026
Autor O confronto vale pela segunda rodada da Copa do Mundo - Foto: Divulgação/FIFA

França e Iraque duelam nesta segunda-feira, às 18h (horário de Brasília), no gramado do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos. O confronto vale pela segunda rodada da Copa do Mundo, sendo que os dois países integram o Grupo I ao lado de Noruega e Senegal.

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Após estrear com o pé direito no Mundial de 2026 superando Senegal, o técnico Didier Deschamps estuda realizar modificações no time titular, projetando um duelo teoricamente mais calmo para os franceses. A França inicia esta segunda rodada ocupando a segunda posição da chave, logo atrás da Noruega. Embora as duas equipes europeias tenham triunfado na primeira rodada, os noruegueses superam no saldo de gols (3 contra 2). O embate entre franceses e noruegueses ocorrerá na terceira rodada da fase de grupos, na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Boston.

Por outro lado, o Iraque busca dar a volta por cima após ser goleado por 4 a 1 pela Noruega. Por conta desse revés sofrido no primeiro compromisso da Copa de 2026, a seleção iraquiana se encontra na lanterna do grupo e com saldo de gols negativo.

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