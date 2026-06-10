Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
É AMANHÃ!

Confira as datas e os horários dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo

Organize sua agenda para não perder nenhuma partida do Mundial, que conta com confrontos distribuídos em diversos horários de Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 16:12:45 Editado em 10.06.2026, 16:12:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira as datas e os horários dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo
Autor A Seleção Brasileira fará sua estreia no Mundial diante do Marrocos no sábado (13) - Foto: Divulgação/CBF

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11), trazendo o maior espetáculo do futebol mundial de volta aos holofotes até o dia 19 de julho.

📰 LEIA MAIS: Brasil perde para os EUA em amistoso marcado por cinco expulsões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O torneio mais aguardado do esporte internacional terá o seu pontapé inicial com o confronto entre México e África do Sul, válido pelo Grupo A, às 16h no horário de Brasília. No mesmo dia, Coreia do Sul e República Tcheca completam a rodada de abertura do mesmo grupo, garantindo as primeiras emoções aos torcedores logo na largada da competição.

Para o torcedor brasileiro, a ansiedade se estende até o próximo sábado (13). A Seleção Brasileira fará sua estreia no Mundial diante do Marrocos, em partida agendada para as 19h. O grupo do Brasil também contará com o duelo entre Haiti e Escócia, que jogam logo em seguida, às 22h.

A primeira rodada da competição segue em ritmo intenso até a quarta-feira (17), quando o fechamento dos primeiros jogos da fase de grupos ocorre com o confronto entre Uzbequistão e Colômbia, marcando o encerramento do ciclo inicial de partidas da tabela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Abaixo, a tabela completa detalha os confrontos diários, os grupos correspondentes e os horários de Brasília para que você possa se programar e acompanhar todos os lances sem perder nenhum detalhe do Mundial.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TNOnline (@sitetnonline)


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Copa do Mundo ESPORTES Futebol jogos 2026 Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV