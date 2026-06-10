Confira as datas e os horários dos jogos da 1ª rodada da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começa oficialmente nesta quinta-feira (11), trazendo o maior espetáculo do futebol mundial de volta aos holofotes até o dia 19 de julho.

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O torneio mais aguardado do esporte internacional terá o seu pontapé inicial com o confronto entre México e África do Sul, válido pelo Grupo A, às 16h no horário de Brasília. No mesmo dia, Coreia do Sul e República Tcheca completam a rodada de abertura do mesmo grupo, garantindo as primeiras emoções aos torcedores logo na largada da competição.

Para o torcedor brasileiro, a ansiedade se estende até o próximo sábado (13). A Seleção Brasileira fará sua estreia no Mundial diante do Marrocos, em partida agendada para as 19h. O grupo do Brasil também contará com o duelo entre Haiti e Escócia, que jogam logo em seguida, às 22h.

A primeira rodada da competição segue em ritmo intenso até a quarta-feira (17), quando o fechamento dos primeiros jogos da fase de grupos ocorre com o confronto entre Uzbequistão e Colômbia, marcando o encerramento do ciclo inicial de partidas da tabela.

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Abaixo, a tabela completa detalha os confrontos diários, os grupos correspondentes e os horários de Brasília para que você possa se programar e acompanhar todos os lances sem perder nenhum detalhe do Mundial.



