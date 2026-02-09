Confira a lista atualizada dos campeões do Super Bowl após título do Seattle Seahawks

O Seattle Seahawks é o novo campeão da NFL. A equipe deu um verdadeiro show na defesa, anulou completamente o New England Patriots e a joia Drake Maye, e faturou seu segundo título da história por 29 a 13. A partida deste domingo (8) ainda marcou uma vingança pelo Super Bowl XLIX de 2015, quando os Pats saíram vitoriosos.

O New England Patriots chegou para partida da noite deste domingo (8) para se tornar o maior vencedor da era Super Bowl. Contudo, foi Seattle quem fez história e conquistou seu segundo título da NFL. Anteriormente, a equipe faturou o Super Bowl da temporada que começou em 2013, sobre o Denver Broncos.

Fundada em 1920, a NFL passou por diversas mudanças em seu formato ao longo dos anos. Até 1967, não havia o Super Bowl, como é conhecido atualmente a decisão da principal liga de futebol.

Ao todo, 20 das 32 franquias conquistaram ao menos um Super Bowl em sua história; outras, como Detroit Lions e Cleveland Browns, se sagraram campeões da liga antes junção entre NFL e American Football League, mas não chegaram à nenhuma decisão desde então.

Pittsburgh Steelers e New England Patriots lideram como os maiores campeões na era Super Bowl, com seis conquistas cada. Logo depois, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys aparecem, mas ambos não conquistam o Super Bowl desde a década de 1990.

CONFIRA A LISTA COM TODOS OS CAMPEÕES DA NFL NA ERA SUPER BOWL

- Pittsburgh Steelers: 6 (1974, 1975, 1978, 1979, 2005 e 2008)

- New England Patriots: 6 (2001, 2003, 2004, 2014, 2016 e 2018)

- San Francisco 49ers: 5 (1981, 1984, 1988, 1989 e 1994)

- Dallas Cowboys: 5 (1971, 1977, 1992, 1993 e 1995)

- Green Bay Packers: 4 (1966, 1967, 1996 e 2010)

- New York Giants: 4 (1986, 1990, 2007 e 2011)

- Kansas City Chiefs: 4 (1969, 2019, 2022 e 2023)

- Las Vegas Raiders: 3 (1976, 1980 e 1983)

- Washington Commanders: 3 (1982, 1987 e 1991)

- Denver Broncos: 3 (1997, 1998 e 2015)

- Miami Dolphins: 2 (1972 e 1973)

- Indianapolis Colts: 2 (1970 e 2006)

- Baltimore Ravens: 2 (2000 e 2012)

- Tampa Bay Buccaneers: 2 (2002 e 2020)

- Los Angeles Rams: 2 (1999 e 2021)

- Philadelphia Eagles: 2 (2017 e 2024)

- Seattle Seahawks: 2 (2013 e 2026)

- New York Jets: 1 (1968)

- Chicago Bears: 1 (1985)

- New Orleans Saints: 1 (2009)