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Confira a lista atualizada dos campeões da Champions League após o título do PSG

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 17:10:00 Editado em 30.05.2026, 17:17:58
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A final da Champions League, vencida pelo PSG, realizada neste sábado, em Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, marcou a temporada 2025/2026 do futebol europeu. A equipe francesa superou o Arsenal nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal e conquistou o segundo título de sua história na competição - de forma consecutiva.

A conquista francesa acontece após o time encontrar seu melhor ritmo novamente na reta mais importante da temporada, com jogadores como Dembélé, Kvaratskhelia e Doué transformando o sistema ofensivo no grande destaque da equipe comandada por Luis Enrique.

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O PSG chegou à final após eliminar o Bayern de Munique. Em Paris, os franceses venceram por 5 a 4 em um jogo eletrizante. No jogo de volta, em Munique, os parisienses confirmaram a classificação com um empate em 1 a 1.

Além do segundo título do PSG, a conquista representa apenas a terceira taça francesa na história da Champions League. O Olympique de Marselha foi o único outro campeão, na temporada 1992/1993.

CONFIRA A LISTA DOS MAIORES CAMPEÕES EUROPEUS

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Real Madrid: 15 títulos (1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024)

Milan: 7 títulos (1962/1963, 1968/1969, 1988/1989, 1989/1990, 1993/1994, 2002/2003 e 2006/2007)

Bayern de Munique: 6 títulos (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/2001, 2012/2013 e 2019/2020)

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Liverpool: 6 (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005 e 2018/2019)

Barcelona: 5 (1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 e 2014/2015)

Ajax: 4 (1970/1971, 1971/1972, 1972/1973 e 1994/1995)

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Inter de Milão: 3 (1963/1964, 1964/1965 e 2009/2010)

Manchester United: 3 (1967/1968, 1998/1999 e 2007/2008)

Juventus: 2 (1984/1985 e 1995/1996)

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Benfica: 2 (1960/1961 e 1961/1962)

Chelsea: 2 (2011/2012 e 2020/2021)

Nottingham Forest: 2 (1978/1979 e 1979/1980)

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Porto: 2 (1986/1987 e 2003/2004)

Paris Saint-Germain: 2 (2024/2025 e 2025/2026)

Borussia Dortmund: 1 (1996/1997)

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Celtic: 1 (1966/1967)

Manchester City: 1 (2022/2023)

Hamburgo: 1 (1982/1983)

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Steaua Bucareste: 1 (1985/1986)

Olympique de Marselha: 1 (1992/1993)

Feyenoord: 1 (1969/1970)

PSV: 1 (1987/1988)

Aston Villa: 1 (1981/1982)

Estrela Vermelha: 1 (1990/1991)

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