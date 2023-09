Confederação Brasileira de Vôlei firma patrocínio com empresa de apostas Bet7k

A moda de fechar patrocínio com empresas de apostas deixou de ser exclusividade dos clubes de futebol. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), anunciou acordo com a Bet7k, que estampará os uniformes das seleções brasileiras e ainda adquiriu os naming rights da Superliga 23/24 e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2024. A empresa dividirá espaço com o Banco do Brasil, patrocinador majoritário.

A empresa será parceira do vôlei nacional na reta final do ciclo olímpico, até dezembro de 2024. A novidade foi anunciada em um evento em São Paulo, nesta segunda-feira, que contou com a presença de Virna, medalhista olímpica de bronze em Atlanta 1996 e Sydney 2000.

"A CBV tem em seus parceiros um pilar importante das conquistas de nossos atletas na quadra e na praia. A Bet7K chega para somar forças em um momento muito importante, a menos de um ano dos Jogos Olímpicos de Paris. Estamos muito felizes com essa parceria e temos certeza de que a Superliga Bet7K e o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Bet7K serão um sucesso", disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

A estreia da empresa como copatrocinadora da CBV ocorreu no domingo em jogo festivo reunindo medalhistas olímpicos de várias gerações, da quadra e da praia, em uma balsa no Rio Pinheiros, em São Paulo - ação das atividades da COB Expo, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"O copatrocínio da Bet7k é estratégico para a CBV. É uma parceria que não se limita a uma competição, mas engloba todo o ecossistema do vôlei. Vamos trabalhar em diversas frentes, agregando valor a nossos parceiros e à marca CBV, sempre buscando, claro, subir o nível de excelência do vôlei nacional", explicou Henrique Netto, diretor comercial da CBV.

"É com muito orgulho que anunciamos a Bet7k como uma das maiores apoiadoras do voleibol brasileiro, esporte que nos deu tantas alegrias e mobiliza torcedores em todo o País. A nossa plataforma é o local ideal para o verdadeiro amante do esporte, com todas as competições da CBV disponíveis, além das partidas da seleção, seja na quadra ou na areia. Que essa parceria seja recheada de muitas vitórias para o Brasil", enfatizou Talita Lacerda, CEO da Bet7k.