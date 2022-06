Condição do elenco do Corinthians preocupa Vítor Pereira para jogo contra o Boca

Pedro Ramos (via Agência Estado)

O Corinthians mal encerrou a partida em 0 a 0 com o Santos, no sábado, pelo Brasileirão, e já voltou suas atenções para a Copa Libertadores. A equipe do técnico Vítor Pereira enfrenta o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador português lamentou as baixas no time e a proximidade entre os dois jogos, com pouco tempo de descanso.

"Eu estou muito mais preocupado com a minha equipe do que a do Boca Juniors. Embora reconheça a qualidade e que eles estão mais fortes, estou preocupado com quais jogadores estarão disponíveis. Vou ter que pensar um bocadinho e ver o que podemos fazer", comentou.

O lateral-esquerdo Fábio Santos reconheceu a qualidade do time argentino e destacou a importância de entrar concentrado. "Eles conhecem a gente e nós conhecemos eles. Serão jogos diferentes da fase de grupos. Vamos aproveitar o fator casa, estamos em um bom momento. O Boca é sempre muito complicado. É se preparar bem porque vamos pegar uma pedreira".

A equipe teve seis desfalques na partida contra o Santos pelo Brasileirão e deve, novamente, ter várias baixas para enfrentar o time argentino pela Libertadores. No confronto entre os dois, na Neo Química Arena, válido pela fase de grupos da competição sul-americana, o Corinthians venceu por 2 a 0, com gols de Maycon, que está lesionado e não jogará nesta terça.

Nomes importantes como o lateral-direito Fagner, o meia Giuliano e o atacante Willian, que não começaram a partida contra o Santos, mas entraram no segundo tempo, podem iniciar o jogo contra o Boca Juniors. Róger Guedes, que cumpriu suspensão na partida do Brasileirão, deve liderar o ataque corintiano nesta terça-feira.