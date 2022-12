Completo, time de tenistas do Brasil treina na Austrália para United Cup

(via Agência Estado)

Passado o feriado do Natal, os tenistas do Brasil já voltaram para a quadra nesta segunda-feira, na Austrália, para a preparação visando a disputa da United Cup, nova competição do calendário do tênis profissional. O torneio entre nações será disputado entre o dia 29 de dezembro e 8 de janeiro.

Nesta segunda, todos os tenistas brasileiros convocados para a disputa estiveram em ação na cidade de Brisbane, uma das sedes da competição - as outras são Perth e Sydney. O time nacional terá Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia, ambos os números 1 do País, como os principais jogadores das partidas de simples.

Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli disputam para ficar com a vaga de número dois no masculino, enquanto Laura Pigossi e Carol Meligeni tentam o lugar de número dois no feminino. Nas duplas mistas, o Brasil deve ser representado por Luísa Stefani, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, e Rafael Matos, um dos destaques da temporada 2022.

A United Cup conta com 18 nações na disputa, com equipes mistas, reforçando a aproximação entre a ATP e a WTA, entidades que regem, respectivamente, os circuitos masculino e feminino de tênis. As duas associações de tenistas seguem um movimento de unificação, que poderá ser concretizado nos próximos anos.

O Brasil vai competir no Grupo E, ao lado de Noruega e Itália. As partidas desta chave serão disputadas em Brisbane. Os brasileiros vão jogar, nesta fase, entre os dias 29 e 1º.