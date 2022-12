Como pararam os campeonatos europeus e quando eles voltam?

(via Agência Estado)

O futebol de clubes parou em novembro para a preparação e disputa da Copa do Mundo do Catar e agora está prestes a voltar, nestes últimos dias de 2022. O Estadão relembra como estavam as ligas europeias antes da paralisação para o Mundial e quando as competições voltam.

Principal competição do continente, a Liga dos Campeões retornará a partir do dia 14 de fevereiro de 2023 com os confrontos de oitavas de final já definidos. Clubes tradicionais como Ajax, Juventus, Atlético de Madrid e Barcelona vacilaram e caíram ainda na fase de grupos.

Os duelos das oitavas da Liga dos Campeões serão RB Leipzig x Manchester City, Club Brugge x Benfica, Liverpool x Real Madrid, Milan x Tottenham, Eintracht Frankfurt x Napoli, Borussia Dortmund x Chelsea, Internazionale x Porto e Paris Saint-Germain x Bayern de Munique. Salah, do Liverpool, e Mbappé, do PSG, são os artilheiros da competição até aqui, com sete gols cada.

LIGA EUROPA

Retorna a partir do dia 16 de fevereiro. Arsenal, da Inglaterra, Real Sociedad e Betis, da Espanha, Fenerbahçe, da Turquia, Ferencváros, da Hungria, Feyenoord, da Holanda, Freiburg, da Alemanha, e Union Saint-Gilloise, da Bélgica, foram líderes de seus grupos e, assim, já estão classificados às oitavas de final. Mas antes disso oito confrontos definirão quem avançam.

A competição reservou grandes clubes na segunda fase e um duelo chama atenção: Barcelona x Manchester United. Finalistas da Liga dos Campeões há 11 anos, os dois buscam retomar os anos de glória na principal competição de clubes da Europa.

Outros confrontos da segunda fase serão: Juventus x Nantes, Sporting x Midtjylland, Shakhtar Donetsk x Rennes, Ajax x Union Berlim, Bayer Leverkusen x Monaco, Sevilla x PSV e Salzburg x Roma.

LIGA CONFERÊNCIA

Terceira principal competição europeia, a Liga Conferência está em sua segunda edição. A Roma, do técnico José Mourinho, foi campeã da primeira. AZ Alkmaar, da Holanda, Djurgården, da Suécia, Sivasspor e Istanbul Basaksehir, da Turquia, Nice, da França, Slovan Bratislava, da Eslováquia, West Ham, da Inglaterra, e Villarreal, da Espanha, já estão nas oitavas de final.

Oito confrontos serão realizados na segunda fase para definir quem avança: Qarabag x Gent, Trabzonspor x Basel, Lazio x Cluj, Bodø/Glimt x Lech, Braga x Fiorentina, AEK x Dnipro, Sheriff x Partizan, Ludogorets x Anderlecht.

CAMPEONATO INGLÊS

Trata-se da primeira grande liga europeia a retornar. Já nesta segunda-feira sete jogos iniciam a 17ª rodada. O Arsenal surpreendeu nesta temporada e lidera a tabela, com 37 pontos, cinco a mais que o Manchester City. Mas o time londrino precisará superar o desfalque do seu camisa 9. Gabriel Jesus sofreu uma lesão no joelho direito durante a Copa do Mundo e será baixa importante na equipe. O Arsenal cogita o empréstimo do português João Félix, do Atlético de Madrid, para suprir a ausência.

O Manchester City terá o descansado Erling Haaland, que não disputou a Copa com a Noruega, para buscar mais um título inglês. A principal surpresa da competição até aqui é o "novo bilionário" Newcastle, que está na terceira posição e só dois pontos atrás do time de Guardiola. Liverpool e Chelsea vacilaram no primeiro turno e ocupam apenas a sexta e oitava posições, respectivamente.

CAMPEONATO ESPANHOL

A competição tem, novamente, uma briga particular pelo título entre Barcelona e Real Madrid. A equipe do técnico Xavi está na primeira posição, com 37 pontos, sendo 12 vitórias, um empate e uma derrota. Mas o time madrilenho vem logo atrás, com dois pontos a menos. O Sevilla é uma das decepções da temporada e ocupa a antepenúltima posição.

A liga espanhola retorna no dia 29 de dezembro, quinta-feira. O Real Madrid visita o Valladolid, na sexta, dia 30, e o Barcelona terá pela frente o clássico catalão com o Espanyol no sábado, dia 31.

CAMPEONATO ITALIANO

O Napoli faz uma campanha excelente nesta temporada. São treze vitórias e só dois empates em 15 rodadas. A equipe napolitana lidera de forma invicta o Campeonato Italiano, com 41 pontos, oito a mais que o vice e atual campeão Milan. A Juventus tem 31 pontos, seguida de Lazio e Internazionale, ambos com 30.

O nigeriano Victor Osimhen é o artilheiro da competição, com nove gols até aqui. A liga italiana só retorna no dia 4 de janeiro. O principal jogo da rodada 16 será entre Inter e Napoli, em Milão.

CAMPEONATO FRANCÊS

O Paris Saint-Germain teve dois dos seus principais jogadores sendo decisivos na final da Copa do Mundo do Catar. De um lado, o artilheiro do Mundial, Kylian Mbappé, que teve atuação brilhante, e do outro Lionel Messi, eleito melhor jogador da Copa. Com o acréscimo de Neymar, o PSG retorna forte na briga por mais um título francês.

Invicta, a equipe parisiense tem 41 pontos e ocupa a primeira posição do Campeonato Francês. O Lens está na vice-liderança com 36. A liga francesa volta no próximo dia 28, quarta-feira. O PSG receberá o vice-lanterna Strasbourg.

CAMPEONATO ALEMÃO

O Bayern de Munique cumpriu as expectativas do início da temporada e lidera o Campeonato Alemão. São 34 pontos somados, quatro a mais que o Freiburg, que ocupa a segunda posição. A equipe bávara perdeu o goleiro Manuel Neuer, que quebrou a perna direita esquiando nas férias e será baixa importante. O jovem Musiala, destaque na Copa do Mundo, segue um dos principais nomes do time mesmo aos 19 anos. O artilheiro do Alemão é o francês Nkunku, que perdeu o Mundial por lesão, com 12 gols. A liga alemã retorna no dia 20 de janeiro.

CAMPEONATO PORTUGUÊS

O Benfica, do técnico alemão Roger Schmidt, vive grande temporada. Classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões, o clube vermelho de Lisboa tem 37 pontos no Campeonato Português, oito a mais que o vice Porto. A vantagem confortável na tabela é reflexo do ótimo trabalho da equipe benfiquista, que tem 12 vitórias, um empate e ainda não perdeu. Um dos destaques do time é o meio-campista Enzo Fernández, destaque com a Argentina na Copa do Mundo e disputado pelos principais clubes da Inglaterra. A liga portuguesa volta no dia 28, quarta-feira.