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Como o desacordo do Corinthians com Memphis pode resultar em outro transfer ban ao clube

Escrito por (via Agência Estado)
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A novela Memphis Depay e Corinthians chegou ao fim sem a renovação do contrato do atacante. O clube, porém, ainda tem R$ 42 milhões pendentes com o jogador. Caso o holandês decida reivindicar o valor na Fifa, a equipe pode sofrer um novo transfer ban, fantasma que tem afetado a diretoria corintiana nos últimos meses.

O valor corresponde a bônus e luvas. A ideia era, com a renovação, diluir os pagamentos a partir de 2027. As partes precisarão acertar uma nova forma para que o débito seja quitado.

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Caso Memphis Depay vá à Fifa para cobrar, a entidade pode aplicar um transfer ban ao Corinthians, impedindo que o clube inscreva novos atletas até cumprir o pagamento.

Em junho de 2025, Memphis e a diretoria corintiana tiveram que resolver pendências financeiras. O jogador tinha R$ 6 milhões a receber em atraso. Na época, houve troca de notificações extrajudiciais. No fim, ele se apresentou normalmente após um acordo.

O jogador tinha um salário de R$ 3,5 milhões no Corinthians e chegou a aceitar reduzir o valor pela metade para renovar com a equipe. O Estadão apurou que o novo contrato estabeleceria um vencimento mensal de aproximadamente R$ 1,9 milhão.

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O clube informou que não renovou justamente por economia. "Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do clube", publicou. A pressão nos bastidores, contudo, também pesou.

Desde a chegada ao Corinthians, Memphis Depay ajudou na permanência na Série A em 2024 e conquistou um Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei.

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Corinthians Futebol Memphis Depay transfer ban
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