Os sócios do São Paulo votarão em candidatos ao Conselho Deliberativo neste domingo. É a primeira etapa do processo eleitoral, que tem o desfecho na eleição para a presidência, prevista para a segunda semana de dezembro.

Assim como muitos clubes no Brasil, o São Paulo tem um processo eleitoral indireto. Cerca de 6,5 mil sócios estão aptos a votar em candidatos ao Conselho na Assembleia Geral. Votam apenas aqueles vinculados ao clube social, excluindo sócio-torcedor e proprietário de cadeira cativa no MorumBis.

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Cada eleitor escolhe até 20 candidatos. Os postulantes ao Conselho estão divididos em duas chapas, mas o sócio pode escolher nomes dos dois lados. O voto é secreto, presencial e em urna eletrônica.

Serão eleitos 100 novos conselheiros, dos quais 75 serão os mais votados. Depois, a cada três eleitos de uma chapa, é eleito outro do mesmo grupo até que fechem os outros 25. Esses precisam ter, pelo menos, 1% do total de votos.

Os 100 eleitos se juntam a outros 152 vitalícios, que ganharam esse status por fatores como tempo de associação e "atestado de fé são-paulina". É como um comprovante de que se é torcedor do São Paulo, já que há conselheiros cuja relação com o clube é apenas pelo social. O limite de vitalícios é 160. As eleições para esses cargos são feitas à parte, quando há vacância de lotes de vagas abertos.

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Os 252 conselheiros, então, votarão para a presidência. Essa eleição pode ser presencial, híbrida ou online, a depender da convocação do presidente do Conselho Deliberativo.

Portanto, se a chapa vinculada a um dos candidatos tiver eleito mais conselheiros, a lógica é de que esse candidato terá mais votos. O sistema é o mesmo para eleger o próximo presidente do Conselho.

Os novos dirigentes assumem o São Paulo por um período de três anos. Desde 2022, é possível a reeleição, o que faz a gestão ter dois triênios (seis anos).

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CONFIRA AS CANDIDATURAS À PRESIDÊNCIA DO SÃO PAULO:

CHAPA SÃO PAULO DE VOLTA

Presidente: Marcelo Portugal Gouvêa (veja a entrevista ao Estadão aqui)

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Vice-presidente: Eduardo Alfano Vieira

Presidente do Conselho Deliberativo: Fábio Mariz de Oliveira

CHAPA SÃO PAULO À FRENTE

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Presidente: Vinicius de Medeiros (veja a entrevista ao Estadão aqui)

Vice-presidente: indefinido

Presidente do Conselho Deliberativo: indefinido